Repórter da Globo viraliza com ‘cara de ódio’ e se explica nas redes

A internet notou um ‘climão’ ao vivo entre a apresentadora do Bom Dia SP, da TV Globo, e o repórter Alessandro Jodar. O jornalista voltou à atração depois de um período de férias e do casamento dele e recebeu boas-vindas da colega de trabalho. No entanto, ele lançou um olhar que não pegou bem entre os internautas.

E esse olhar no final da participação do #Jodar no #bdsp? pic.twitter.com/IqEx4I5z5E — Luciana Queiroz (@Queiroz_peres) March 12, 2025

A âncora disse que tinha “uma turma com saudade de você”. Antes de mudar de assunto, o repórter – que estava sorrindo – abaixou a cabeça, mudou a feição e fez um olhar estranho. O que causou estranheza nos telespectadores.

Muita gente se perguntou sobre um possível mal-estar entre os dois profissionais. “O clima nos bastidores deve ser ótimo”, escreveu um perfil. “Às vezes a rotina de trabalho faz a gente fazer uma cara igual a do Alessandro Jodar mesmo”, disse outro.

Diante da repercussão, o repórter explicou que a mudança de expressão não tinha a ver com Sabina, mas com a notícia que apresentaria em seguida. “Ficou muito dramático! Eu estava vendo que a próxima notícia era de um crime bizarro de uns caras falsificando azeite, com óleo adulterado… E saiu essa careta aí!”, justificou nas redes sociais.

O boato de uma possível desavença entre os dois acontece porque Jodar era parceiro de Rodrigo Bocardi durante o Bom Dia SP. Bocardi foi demitido em janeiro, após 25 anos de empresa. Desde então, o telejornal passou a ser comandado por Sabina.

