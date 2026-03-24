Jornalista anuncia ao vivo que vai deixar emissora

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A jornalista Rahel Solomon pegou os telespectadores de surpresa ao anunciar, ao vivo, que deixará a CNN dos Estados Unidos. A revelação foi feita na edição de segunda-feira (23/3) do programa “Early Start”. Ao encerrar o telejornal, a âncora compartilhou com os telespectadores a decisão pessoal.

A message from Rahel Solomon: pic.twitter.com/6HMOSZTdsZ — CNN Early Start with Rahel Solomon (@EarlyStart) March 23, 2026

“Decidi que esta será minha última semana na CNN”, afirmou. Segundo ela, o último programa está previsto para ir ao ar na sexta-feira.

Solomon disse que ainda não divulgará detalhes sobre os próximos passos da carreira, mas demonstrou entusiasmo com a nova fase. “Mais informações virão em breve, mas estou animada com este próximo capítulo”, declarou durante a transmissão.

À frente da primeira hora da programação diária da CNN, a jornalista se consolidou como um dos rostos do noticiário matinal. Desde que ingressou na emissora, em 2022, atuou como correspondente de negócios, cobrindo temas como inflação, mercado de trabalho e economia global.

Durante o anúncio, ela também fez questão de agradecer à equipe. “Foi uma verdadeira honra trabalhar como correspondente de negócios da CNN. Cobri de tudo (...) Tenho muito orgulho de ter trabalhado ao lado de vocês”, disse, dirigindo-se aos colegas de redação.

A emissora também se manifestou em nota, agradecendo à jornalista pelas contribuições ao longo dos últimos anos e desejando sucesso na nova etapa profissional.

Com formação em finanças pela Universidade St. John’s e mestrado em jornalismo pela Northwestern University, Solomon construiu carreira em veículos locais antes de chegar à televisão nacional. Na CNN, assumiu o comando do “Early Start” em 2025, após atuar como repórter de economia.

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Apesar da despedida, a jornalista ressaltou que o momento não representa um encerramento definitivo. “Não é um adeus, mas um até breve”, afirmou, indicando que seguirá novos caminhos na carreira fora da emissora.