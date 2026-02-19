Jornalista australiana pede desculpa por embriaguez durante transmissão olímpica

Uma jornalista australiana pediu desculpas nesta quinta-feira (19) após participar de uma transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina sob o efeito de bebidas alcoólicas, com comentários entre balbucios, em um trecho que viralizou nas redes sociais.

Danika Mason (31 anos), do Channel Nine, admitiu que havia "tomado uma taça" antes de sua participação na transmissão na quarta-feira, nos Alpes italianos.

Sua participação, desconexa e difusa, teve comentários do preço do café na Itália às iguanas nos Estados Unidos, deixando seus colegas no estúdio perplexos.

Um dos colegas tentou ajudá-la ao afirmar que era difícil falar em temperaturas tão baixas.

"Quero pedir desculpas. Também queria agradecer a todos que entraram em contato comigo. Estou um pouco envergonhada. Avaliei completamente mal a situação", admitiu.

"Eu não deveria ter tomado uma taça, sobretudo nessas condições: está frio, estamos na altitude e não ter jantado certamente não ajudou", explicou. "Mas assumo toda a responsabilidade", acrescentou.

Karl Stefanovic, apresentador renomado na Austrália, respondeu: "Não se preocupe. Vamos seguir em frente. Você é uma lenda".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mp/oho/mgm/roc/lpa/dr/pm/fp-jc