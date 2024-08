Nate Byrne apresentava a previsão do tempo quando começou a ter um ataque de pânico

O jornalista Nate Byrne teve um ataque de pânico ao vivo, enquanto apresentava a previsão do tempo no ABC News Breakfast nessa terça-feira (13/8). O australiano interrompeu a transmissão, dizendo que precisava "parar por um segundo".





“Alguns de vocês devem saber que ocasionalmente sou afetado por ataques de pânico e, na verdade, isso está acontecendo agora”, disse ele, solicitando que a co-apresentadora Lisa Millar continuasse a programação.





A câmera se afastou de Byrne enquanto ele se recuperava. Ao retomar a apresentação, Lisa lembrou o público de uma reportagem escrita por Nate em 2022, em que ele contava como desenvolveu os ataques de pânico e elogiou o colega por ser tão aberto e transparente sobre sua saúde mental.





“E a resposta quando ele escreveu sobre isso pela primeira vez, e falou sobre isso, foi que todos disseram 'oh, graças a Deus. Nate não é perfeito! Nós achamos que ele era perfeito, mas na verdade ele está compartilhando algo agora. Então vamos colocar isso aqui e você pode entender um pouco sobre algumas das coisas que acontecem com nossos cérebros e nossos corpos quando estamos fazendo televisão ao vivo”, disse.

Tempos depois, Byrne voltou ao telejornal para um bate-papo sobre o ocorrido. “Desculpe se assustei alguém”, disse. O outro co-apresentador do noticiário, Michael Rowland, respondeu brincando que ficou nervoso imaginando se teria que substituir o colega e apresentar a previsão do tempo. Mais tarde, Rowland compartilhou um vídeo do incidente, dizendo ao público que Byrne estava bem.





“Quando cheguei à parede, percebi que estava um pouco sem fôlego. E sei que aquela posição específica em frente à parede é um gatilho para ataques de pânico. E começou, desencadeou um”, contou Byrne à BBC.





“É uma resposta fisiológica. Meu corpo começa a formigar, começo a suar. Tudo no meu corpo grita: 'Corra, vá, saia’. Eu sabia que precisava jogar de volta para meus âncoras e pude ver pelo canto do olho que eles estavam fazendo um movimento no estúdio. Não houve uma tomada limpa. Eu meio que tive que preencher enquanto tinha um ataque de pânico. E a única coisa que consegui pensar para preencher foi: 'Ei, estou tendo um ataque de pânico'”, destacou.