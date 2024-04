Embora os fones, especificamente aqueles com propriedades de cancelamento de ruído, sejam frequentemente vistos como um refúgio do bulício ruidoso do dia a dia, estes podem ter um lado mais sombrio.

"Os fones com cancelamento de ruído criam uma sensação de tranquilidade ao usar um conjunto de microfones minúsculos para detetar o ruído ambiente. Este ruído é então anulado por uma contrafrequência emitida pelos fones, resultando frequentemente em silêncio quase total", explica Spyros Tsoukalas, estudante de doutoramento na Technology without Borders.



Aí reside um problema. "A quietude que produzem pode tornar-se um problema para algumas pessoas, especialmente aquelas com formas específicas de ansiedade, como distúrbios de pânico e fobia.

Segundo a Statista, pelo menos 27% de 828 inquiridos nos EUA comprarão auscultadores se estes tiverem a funcionalidade de cancelamento de ruído.



Como a quietude pode desencadear ansiedade



Segundo Tsoukalas, o zumbido constante do ruído no ambiente, que muitas vezes mal registamos, dá ao cérebro um nível base de informação sensorial. "Sem esta informação sensorial, o cérebro de algumas pessoas começa a sentir-se 'faminto' por informação e começa a 'alimentar-se' dos pensamentos internos da pessoa", explica ele.

Este foco interno pode ampliar ansiedades e medos que normalmente seriam ignorados ou ultrapassados enquanto o cérebro processa estímulos externos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 4% da população mundial sofre de um distúrbio de ansiedade.

A ligação aos ataques de pânico

Tsoukalas esclarece, "aqueles com distúrbios de fobia ou predisposições para ataques de pânico são mais propensos a ter pensamentos intrusivos que podem potencialmente sair do controlo quando não há ruídos para os distrair."

À medida que os incidentes de pensamento excessivo aumentam, acabam por desencadear um ataque de pânico:



Maior autoperceção: Quando os ruídos externos são eliminados, tornamo-nos mais conscientes do nosso batimento cardíaco ou respiração. Para algumas pessoas, esta maior consciência das sensações corporais leva a medos de saúde.



Diálogo interno amplificado: A ausência de sons ambiente permite que os pensamentos se tornem excessivamente presentes, incluindo ansiedades que seriam normalmente abafadas.



Sensação de isolamento: O silêncio pode levar a uma sensação de desconexão do mundo, ampliando os medos existentes.

Todos São Suscetíveis?



É importante salientar que isto não implica que todas as pessoas que usam fones com cancelamento de ruído vão experienciar ansiedade ou um ataque de pânico. É altamente improvável que pessoas sem histórico de problemas relacionados com ansiedade sejam afetadas.

No entanto, aqueles com distúrbios de ansiedade conhecidos ou predisposições para os mesmos podem querer reconsiderar o uso de fones com cancelamento de ruído, especialmente durante períodos de elevado estresse ou em ambientes estressantes.



Alternativas e dicas



Para aqueles que consideram os fones com cancelamento de ruído indutores de ansiedade, Tsoukalas oferece as seguintes dicas:

Experimente usar paisagens sonoras ambiente ou faixas de ruído branco enquanto usa fones com cancelamento de ruído. Experimente usar fones normais ou auriculares em vez de fones com cancelamento de ruído. Pratique técnicas de mindfulness ou de distração para combater pensamentos intrusivos.

"Fazer pequenas adaptações na forma como usa os fones ajudar bastante na prevenção de respostas indesejadas ao stress", aconselha Tsoukalas.

Embora os fones com cancelamento de ruído possam oferecer um grande alívio para muitos num ambiente caótico, um grupo selecionado de indivíduos pode experienciar uma ansiedade inesperada devido ao silêncio que estes dispositivos criam.

Ao permanecerem vigilantes e aplicarem estratégias de enfrentamento, as pessoas afetadas podem continuar a usufruir dos benefícios da tecnologia de áudio pessoal sem a ansiedade adicional.

A pesquisa desta assunto está neste link.