Ana Paula Renault chora e faz cobrança a Milena
Veterana se emocionou ao falar do pai, mencionando preocupação com sua saúde, e pediu seriedade à aliada na prova que definirá o primeiro finalista do 'BBB 26'
Ana Paula Renault não segurou a emoção durante uma pausa na 19ª rodada da Prova do Finalista no BBB 26. Em um desabafo com Juliano Floss e Milena, neta sexta-feira (17/4), a jornalista chorou ao expressar preocupação com a saúde e o bem-estar de seu pai.
A participante relatou que está com dificuldades para controlar os pensamentos sobre a vida fora do confinamento. "Não sei como está meu pai, não sei como está a situação na minha casa", desabafou Ana Paula, destacando que ele foi a única pessoa que sempre lhe deu apoio.
Foco total no prêmio de quase R$ 6 milhões
Antes do momento de sensibilidade, o clima foi de cobrança entre as participantes. Ana Paula questionou Milena sobre a seriedade da disputa, lembrando que o vencedor levará quase R$ 6 milhões. Para a jornalista, a oportunidade é única e exige foco absoluto de quem deseja vencer o reality.
Ao contrário de outros competidores que buscam novas experiências, a veterana deixou claro que sua motivação é prioritariamente financeira. "O meu sempre foi tudo ou nada. Pra mim, sempre foi o prêmio ou nada", afirmou Ana Paula durante o intervalo da prova de resistência.
Divergências sobre o propósito no reality
Milena rebateu a pressão da colega explicando que seu objetivo principal era romper com a rotina que levava antes do programa. "Pra viver, pra sair da bolha em que eu vivia", justificou a recreadora, pontuando que, embora queira o dinheiro, entrou no jogo com essa mentalidade.
A recreadora infantil também tentou consolar a jornalista diante das incertezas familiares. Ela afirmou que o pai de Ana Paula tem uma mente maravilhosa e que ele foi o maior incentivador para que ela aceitasse o desafio de entrar no "Big Brother Brasil".