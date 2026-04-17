Caso Richthofen: irmão de Suzane recusa participar de novo documentário

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Andreas von Richthofen, de 38 anos, recusou o convite da Netflix para participar do documentário sobre a vida da irmã, Suzane von Richthofen. A informação é de Gabriel Vaquer, colunista da Folha de São Paulo. A produção, ainda sem data de estreia, pretende apresentar a versão da própria Suzane sobre o assassinato dos pais, um crime que chocou o país em 2002.

A intenção da plataforma era incluir o depoimento de Andreas para confrontar ou complementar declarações feitas pela irmã ao longo das gravações. Ele é citado diversas vezes na entrevista concedida por Suzane. A Netflix informou que não comenta detalhes da produção.

Desde o assassinato dos pais, Manfred von Richthofen e Marísia von Richthofen, Andreas adotou uma vida reclusa no interior da Grande São Paulo, longe da exposição pública. Uma de suas raras aparições ocorreu em 2024, em entrevista ao programa “Tá na hora”, quando afirmou que poderia conversar com a irmã, desde que fora dos holofotes.

O documentário, provisoriamente intitulado “Suzane vai falar”, está em fase de pós-produção e foi iniciado em novembro de 2025. A produção ganhou impulso após o sucesso da série “Tremembé”, do Prime Video, que dramatizou o caso e alcançou grande audiência no Brasil.

Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão por planejar o assassinato dos pais com a ajuda dos irmãos Cravinhos. Atualmente, ela cumpre o restante da pena em regime aberto desde 2023 e vive no interior de São Paulo, onde constituiu família.

Para garantir o depoimento principal, a Netflix pagou R$ 500 mil a Suzane, segundo o colunista. O acordo inclui cláusulas rígidas, como confidencialidade vitalícia sobre os termos financeiros e restrições para que ela não conceda entrevistas a veículos concorrentes por um período determinado, assegurando exclusividade ao projeto.

Além dela, outras pessoas próximas também receberam valores para autorizar o uso de imagem e participação, incluindo o atual marido, Felipe Zecchini Muniz. Trechos do depoimento de Suzane chegaram a circular nas redes sociais após o vazamento de uma exibição restrita realizada em março deste ano.

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