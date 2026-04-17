Morte de Oscar Schmidt pode afastar Tadeu do 'BBB 26'

A TV Globo avalia afastar Tadeu Schmidt da apresentação do "BBB 26", após a morte do irmão dele, Oscar Schmidt, confirmada nesta sexta-feira (17/4). A substituição deve durar até segunda-feira (20/4), enquanto a emissora define os próximos passos internamente. A final do programa está marcada para a próxima terça (21/4).

Ana Clara Lima, com experiência no reality, é um dos nomes considerados para assumir a apresentação durante esse período. O momento é delicado para a produção: o programa está às vésperas da final, fase que envolve ações comerciais e compromissos com patrocinadores.

Oscar Schmidt enfrentava tumor cerebral há mais de 15 anos

Nos bastidores, a possível saída temporária de Tadeu é vista como uma forma de preservá-lo diante da perda. A decisão definitiva, porém, ainda depende de alinhamentos internos, já que a emissora preferiria evitar alterações na condução do programa em sua fase mais importante.

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Oscar Schmidt tinha 68 anos e passou mal em casa antes de ser levado ao hospital, nesta sexta (17/4). A causa da morte não foi divulgada. Em nota, a família informou que o ex-jogador "enfrentava há mais de 15 anos um tumor cerebral" e que a despedida será restrita aos familiares, sem cerimônia aberta ao público.