Bhaskar, irmão de Alok, traz sua festa Follow The Sun a BH

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Belo Horizonte recebe neste sábado (18/4) a festa Follow The Sun, idealizada pelo DJ e produtor Bhaskar, irmão do também DJ Alok. O evento chega à capital mineira em seu formato integral, com uma proposta que une curadoria musical, experiência sensorial e uma estrutura inédita no TERRAZZO367, no Bairro Olhos D’Água, na Região Oeste.

O conceito da Follow The Sun se baseia em acompanhar o nascer ou o pôr do sol, utilizando a luz natural como parte central da experiência. Com passagens por locais como Fernando de Noronha e Chapada dos Veadeiros, o projeto usa a paisagem para conectar o público à música e à natureza.

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A edição mineira marca a estreia de um novo layout de palco e ambientação, desenvolvido para a turnê. A estrutura aposta em cenografia orgânica com referências solares e elementos sustentáveis para reforçar a imersão do público.

Atrações e B2B surpresa

Bhaskar, que já se apresentou em palcos como "Tomorrowland" e "Lollapalooza Brasil", atua como curador e headliner. Um dos momentos mais aguardados é o B2B surpresa, marca registrada da festa, que acontecerá às 6h, durante o nascer do sol, com o anfitrião dividindo os decks com DJs convidados em sets improvisados.

O lineup também inclui Curol, nome consolidado do afro house com apresentações no "Tomorrowland" e Ushuaïa Ibiza. Completam a noite o duo Solarce Brothers, com sua house music, e os artistas locais Happy Feelings e Bill, que representam vertentes como progressive house e melodic techno.

A festa, em parceria com a VSLT Produções, também reforça seu pilar de lifestyle com uma ação junto ao Corre Corre, grupo de corrida criado por DJs. A experiência se completa com praça de alimentação e ambientação temática, alinhando a música eletrônica ao bem-estar.

Serviço

Follow The Sun - Belo Horizonte

Local: TERRAZZO367 - R. Gabriela de Melo, 367 - Olhos D'Água, Belo Horizonte - MG

Data: 18/4 (sábado)

Atrações: Bhaskar, Curol, Solarce Brothers, Happy Feelings e Bill

Ingressos: Segundo lote a partir de R$ 100,00 (+ taxas) via Ingresse

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.