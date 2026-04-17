Tadeu Schmidt decide não se afastar do 'BBB' após morte do irmão

Tadeu Schmidt, apresentador do "BBB", decidiu não se afastar do programa, após a morte do irmão, Oscar Schmidt, ocorrida nesta sexta-feira (17/4). A informação é da coluna Outro Canal, da "Folha de S.Paulo".

Tadeu apresenta o programa de hoje e abre o "BBB" com homenagem a Oscar. O reality vai ao ar às 22h25, de acordo com a programação da TV Globo.

O "BBB" está na reta final, com quatro remanescentes na disputa pelo prêmio de aproximadamente R$ 5 milhões, e na noite de hoje definirá o primeiro finalista.

A final do programa, que Tadeu Schmidt apresenta desde 2022, está marcada para a próxima terça-feira (21/4).

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Tadeu Schmidt explicou a decisão de trabalhar e afirmou que seria "uma afronta à memória" do irmão se ele tivesse outra atitude.

"Eu queria agradecer a quantidade de carinho que vocês mandaram pra nossa família por causa da morte do Oscar. Muito obrigado mesmo. Gostaria de agradecer a preocupação de tanta gente que pensou: 'Caramba, como o Tadeu vai trabalhar desse jeito, como vai apresentar o programa?'", disse.

"Então eu queria contar uma historinha sobre o Oscar: ele é disparado meu maior ídolo, disparado a maior referência pra tudo, tudo que fiz na vida eu sempre pensei: como é que o Oscar faria isso? Como o Oscar encararia isso? E ele é a maior referência especialmente no que diz respeito ao amor à profissão".



"Oscar tinha uma coisa muito forte, que eu, ele e nosso outro irmão, Felipe, a gente brincava que é o jeito 'Schmidt' de encarar as coisas. Oscar foi treinar no dia do nascimento do primeiro filho dele. Oscar não foi ao meu casamento porque tinha um jogo. Oscar disputou uma partida com a mão quebrada, fratura mesmo", contou.

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"Então, gente, a possibilidade de eu não apresentar o 'BBB' hoje é zero. É claro que eu vou estar lá. Seria uma afronta à memória do meu irmão se eu não fosse trabalhar hoje. Parece que estou ouvindo ele falar assim: 'Não se atreva a não ir trabalhar hoje'. Então é isso, vai ser um dia difícil, mas vai dar tudo certo".