'Quilos mortais Brasil' ganha segunda temporada

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A segunda temporada de “Quilos mortais Brasil” estreia em 7 de maio na HBO Max. O docu-reality também será exibido a partir de 12 de maio, às 20h30, no Discovery Home & Health.

Com seis episódios, a produção nacional acompanha a trajetória de superação de seis pessoas que lutam contra a obesidade severa. A série consolida uma abordagem sensível, informativa e humanizada sobre o tema.

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Cada episódio apresenta um paciente e um médico diferentes. A produção narra as jornadas reais e complexas de cada participante na busca pela cirurgia bariátrica, mostrando desafios emocionais e físicos para recuperar o controle de seus corpos e vidas.

A série conta com seis renomados médicos brasileiros, especialistas em cirurgia bariátrica, aparelho digestivo e metabolismo. Eles amparam os pacientes desde a preparação para o procedimento até os meses do pós-operatório.

Nesse período, os participantes enfrentam as implicações do emagrecimento, passam por descobertas sobre o próprio corpo e vivenciam a reconstrução da autoestima. Os benefícios de uma vida com mais mobilidade e saúde servem de estímulo para a continuidade do processo.

Diferentemente da versão original dos Estados Unidos, “Quilos mortais Brasil” não estabelece um critério de peso mínimo para a participação no programa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.