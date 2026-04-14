'Quilos mortais Brasil' ganha segunda temporada
Com abordagem sensível, a série acompanha seis novos participantes na luta contra a obesidade em busca de uma vida mais saudável e com autoestima
compartilheSIGA
A segunda temporada de “Quilos mortais Brasil” estreia em 7 de maio na HBO Max. O docu-reality também será exibido a partir de 12 de maio, às 20h30, no Discovery Home & Health.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Com seis episódios, a produção nacional acompanha a trajetória de superação de seis pessoas que lutam contra a obesidade severa. A série consolida uma abordagem sensível, informativa e humanizada sobre o tema.
Leia Mais
-
Versão brasileira do reality 'Quilos Mortais' estreia dia 9 de maio
-
Obesidade em alta: veja principais mitos e verdades sobre a bariátrica
-
Transformação silenciosa: como funciona preparação para bariátrica?
Cada episódio apresenta um paciente e um médico diferentes. A produção narra as jornadas reais e complexas de cada participante na busca pela cirurgia bariátrica, mostrando desafios emocionais e físicos para recuperar o controle de seus corpos e vidas.
A série conta com seis renomados médicos brasileiros, especialistas em cirurgia bariátrica, aparelho digestivo e metabolismo. Eles amparam os pacientes desde a preparação para o procedimento até os meses do pós-operatório.
Nesse período, os participantes enfrentam as implicações do emagrecimento, passam por descobertas sobre o próprio corpo e vivenciam a reconstrução da autoestima. Os benefícios de uma vida com mais mobilidade e saúde servem de estímulo para a continuidade do processo.
Diferentemente da versão original dos Estados Unidos, “Quilos mortais Brasil” não estabelece um critério de peso mínimo para a participação no programa.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.