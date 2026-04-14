Assine
overlay
Início Cultura
DOCU-REALITY

'Quilos mortais Brasil' ganha segunda temporada

Com abordagem sensível, a série acompanha seis novos participantes na luta contra a obesidade em busca de uma vida mais saudável e com autoestima

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
14/04/2026 14:46 - atualizado em 14/04/2026 14:47

compartilhe

SIGA
×
'Quilos mortais Brasil' ganha 2ª temporada
A nova temporada de 'Quilos mortais Brasil' aborda as jornadas de pessoas em luta contra a obesidade severa, em busca de saúde e bem-estar crédito: Divulgação

A segunda temporada de “Quilos mortais Brasil” estreia em 7 de maio na HBO Max. O docu-reality também será exibido a partir de 12 de maio, às 20h30, no Discovery Home & Health.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com seis episódios, a produção nacional acompanha a trajetória de superação de seis pessoas que lutam contra a obesidade severa. A série consolida uma abordagem sensível, informativa e humanizada sobre o tema.

Leia Mais

Cada episódio apresenta um paciente e um médico diferentes. A produção narra as jornadas reais e complexas de cada participante na busca pela cirurgia bariátrica, mostrando desafios emocionais e físicos para recuperar o controle de seus corpos e vidas.

A série conta com seis renomados médicos brasileiros, especialistas em cirurgia bariátrica, aparelho digestivo e metabolismo. Eles amparam os pacientes desde a preparação para o procedimento até os meses do pós-operatório.

Nesse período, os participantes enfrentam as implicações do emagrecimento, passam por descobertas sobre o próprio corpo e vivenciam a reconstrução da autoestima. Os benefícios de uma vida com mais mobilidade e saúde servem de estímulo para a continuidade do processo.

Diferentemente da versão original dos Estados Unidos, “Quilos mortais Brasil” não estabelece um critério de peso mínimo para a participação no programa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

realities serie streaming tv

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay