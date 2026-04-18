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BBB 26

Com sisters no último Paredão, torcidas de Ana Paula e Milena racham

Aliadas na disputa no reality global, as mineiras se afastaram na reta final e suas respectivas torcidas passaram a trocar acusações

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ISABELA FAGGIANI
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ISABELA FAGGIANI
Repórter
18/04/2026 11:37

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Milena e Ana Paula se olham, deitadas em cama em quarto do BBB26
Milena e Ana Paula, aliadas desde o início do jogo, passaram a ter desavenças na reta final crédito: Globo/Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O "BBB 26" (Globo) está prestes a acabar, mas a discussão segue acalorada nas redes sociais. Depois de eliminar todos os adversários, as torcidas de Ana Paula Renault e Milena Moreira decidiram brigar entre si, mesmo sabendo que, dentro da casa, as sisters são aliadas.

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Fãs de Milena apontaram que, desde a eliminação de Breno Corã, se iniciou um movimento na torcida de Ana Paula para "queimar" a pipoca com uma narrativa de que ela seria traíra. Na noite em que o biólogo foi eliminado, em paredão disputado contra a loira, a recreadora infantil ficou abalada e não foi parabenizar a amiga por ter voltado da berlinda.

 

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A torcida de Ana Paula também citou outras ocasiões, como Milena colocando Samira Sagr em segundo lugar em seu pódio e ter deixado a jornalista em terceiro. Mais recentemente, os "Renaults", nome dado aos admiradores da veterana, também falaram mal da postura de Milena durante a prova do finalista.

Do outro lado da briga, os apoiadores de Milena demonstraram incômodo com o discurso de Ana Paula nesta reta final, afirmando que a sister está "se vitimizando" quando diz que o prêmio do BBB é a "última oportunidade" de sua vida.

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Os fãs da recreadora infantil também criticaram a loira por ter se afastado de Milena e se aproximado de Juliano Floss, apontando que ela não soube entender os sentimentos da amiga na reta final do programa.

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