Emoção de Tadeu Schmidt ao homenagear irmão no 'BBB' comove redes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A emoção de Tadeu Schmidt ao abrir o "Big brother Brasil 26" na noite dessa sexta-feira (17/4) comoveu o público e dominou as redes sociais. O apresentador fez uma homenagem ao irmão, Oscar Schmidt, que morreu no mesmo dia, aos 68 anos.

IMPOSSÍVEL NÃO SE EMOCIONAR! Tadeu Schmidt começa o BBB com homenagem ao seu irmão e chora. #BBB26 pic.twitter.com/WGZZUkluWe — SB (@SeriesBrasil) April 18, 2026

Visivelmente abalado, Tadeu explicou ao vivo por que decidiu seguir no comando da atração mesmo em meio ao luto. “Hoje é um dia difícil, hoje nós demos adeus ao meu irmão Oscar. Mas eu fiz questão de estar aqui. Sabe por quê? Porque o meu irmão, meu maior ídolo, sempre foi a minha maior referência em tudo. Principalmente no que diz respeito ao amor à profissão”, disse.

Ele ainda reforçou que a decisão foi inspirada pelo próprio exemplo do irmão. “Oscar nunca deixou os companheiros de time na mão. (...) Por isso eu fiz questão de estar aqui hoje”, afirmou, pedindo compreensão do público pela emoção durante o programa.

A fala rapidamente repercutiu entre os telespectadores, que se manifestaram em peso nas redes sociais. Muitos destacaram a dor do momento e a força do apresentador ao seguir trabalhando.

“Essa despedida me quebrou #BBB26”, escreveu um usuário. “Tô muito emocionada. Eu imagino como o Tadeu está se sentindo. Meus sentimentos, que Deus conforte os corações de seus familiares”, declarou outro.

Também houve quem ressaltasse o respeito pelo profissionalismo do apresentador. “Impossível não se quebrar vendo essa cena. Esse apresentador tem todo o meu respeito, hoje e sempre”, disse outra mensagem.

A identificação com o luto foi outro ponto recorrente entre os comentários. “Perder um irmão deve ser uma dor terrível, que tristeza”, escreveu um perfil. “Foi dolorido demais assistir... Quem sabe a dor do luto te entende”, declarou outro.

Além da comoção, muitos elogiaram a postura de Tadeu diante da situação. “O Tadeu é muito forte. Ter esse carisma nesse momento tão delicado deve ser muito difícil. Respeito e admiro muito ele como apresentador e pessoa”, publicou um usuário.

Veja mais reações:

Tadeu Schmidt não abandonou o BBB e decidiu comandar o programa ao vivo, mesmo depois da morte do irmão, Oscar Schmidt. Momento histórico da TV brasileira.pic.twitter.com/sW8R83Q5mR — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) April 18, 2026

Com a voz embargada, Tadeu finalizou o #BBB26 de hoje com uma homenagem ao eterno Oscar Schmidt



pic.twitter.com/MiJQZptbRG — Tracklist (@tracklist) April 18, 2026

A pessoa que não emociona com isso, tá morta por dentro já.. Caráter e HONRA pra caralho com seus compromissos e deveres, inspirado pelo irmão.. Mesmo com a voz embargada.



Você é gigante, Tadeu SCHMIDT. Muita força.



Sinta-se abraçado, irmão. #BBB pic.twitter.com/3QsGFXinAf — Killer | Raio-X Rubro-Negro (@KillerFla) April 18, 2026

Homenagem e despedida

Antes do programa, Tadeu já havia se manifestado nas redes sociais com mensagem de despedida ao irmão, a quem chamou de “maior ídolo” e “maior referência”. Em um vídeo, ele também explicou que considerava essencial manter o compromisso profissional.

“Seria uma afronta à memória do meu irmão se eu não fosse trabalhar hoje”, disse.

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Ídolo do basquete brasileiro, Oscar Schmidt marcou gerações dentro e fora das quadras, sendo lembrado não apenas pelo talento esportivo, mas pela dedicação à profissão, característica ressaltada pelo próprio Tadeu durante a homenagem.