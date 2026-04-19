'Coração partido': Ana Paula e Milena engatam modo adversárias no BBB 26

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A reta final do "BBB 26" ganhou mais um momento de tensão neste domingo (19/4). Um emoji no queridômetro foi o estopim para um novo embate entre Milena Moreira e Ana Paula Renault.

Incomodada ao receber um "coração partido", Milena decidiu ir direto tirar satisfação. A sister procurou Ana Paula no Quarto Sonho de Eternidade e questionou o motivo da avaliação. "O que foi que eu fiz para receber isso?", perguntou, visivelmente surpresa.

A conversa rapidamente saiu do tom de esclarecimento e virou discussão. Ana Paula trouxe à tona a postura de Milena durante a Prova do Finalista, colocando em dúvida o comprometimento da colega com o jogo e com a estratégia do grupo.

Segundo a jornalista, a atitude da sister não condizia com o momento decisivo que os três aliados viviam dentro da casa. Ela relembrou falas em que Milena teria demonstrado menos preocupação com o risco de todos irem juntos ao paredão.

Milena, por sua vez, rebateu as críticas e negou qualquer desinteresse na prova. A participante afirmou que suas falas foram mal interpretadas e que, em nenhum momento, deixou de se preocupar com a disputa. "Eu estava, sim, focada", insistiu.

O impasse aumentou quando Ana Paula disse que esperava mais apoio da aliada justamente na reta final. Para ela, houve uma quebra de parceria em um momento considerado crucial no jogo. "Sempre lutei por você aqui dentro", argumentou.

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Milena tentou se justificar dizendo que demonstra seu apoio em outros momentos, como nos depoimentos do Raio-X. A resposta, no entanto, não convenceu a jornalista, que apontou incoerência entre o que é dito no confessionário e as atitudes dentro da casa.