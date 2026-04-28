Chamado de 'vagabundo', ex-BBB 26 prepara ida à Justiça contra Milena
Alberto Cowboy anunciou que pretende processar a recreadora infantil mineira, vice-campeã do reality, por ofensas proferidas no 'Domingão'
compartilheSIGA
Alberto Cowboy, participante do "BBB26", prepara ação judicial contra Milena, vice-campeã da edição, depois que ela o chamou de "vagabundo" e "mentiroso" durante o "Domingão com Luciano Huck", exibido no último domingo (26/4).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As declarações de Milena foram motivadas por uma controvérsia do período de confinamento: durante o programa, Cowboy negou ter interesse em seguir carreira musical. A afirmação, porém, contrasta com sua agenda recente, que incluiu apresentações em público nas últimas semanas e uma participação no "É de Casa", da TV Globo, no sábado (25/4).
Leia Mais
Assessoria anuncia processos por ofensas a Cowboy e à enteada
A equipe do ex-brother divulgou nota afirmando que a fala de Milena "ofende diretamente a honra e a dignidade" do participante. Além da vice-campeã, outras pessoas também podem ser alvo de processos.
A assessoria informou que está reunindo registros de ataques nas redes sociais, com atenção especial às mensagens dirigidas à enteada de Cowboy.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
"Estamos fazendo buscas e salvando todas as ofensas que conseguirmos, principalmente as relacionadas à enteada dele, uma criança que vem sendo chamada de coisas inimagináveis", diz o comunicado.