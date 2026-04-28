Ator americano é condenado à prisão perpétua por agressões sexuais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Nathan Chasing Horse foi condenado à prisão perpétua por praticar agressões sexuais contra mulheres e meninas indígenas. A sentença do artista, conhecido pelo filme "Dança com Lobos", de 1990, saiu na última segunda-feira (27/4).

Ele já havia sido condenado anteriormente em 13 das 21 acusações que recebeu, sendo que a maioria tinha relação com agressão sexual. Uma das três mulheres que o acusaram tinha 14 anos quando as agressões começaram.

Nathan Chasing Horse afirmou à juíza Jessica Peterson, em Nevada, nos Estados Unidos, que sua condenação foi um erro judiciário. As denunciantes disseram que continuam lidando com as consequências emocionais dos crimes cometidos pelo ator, que segundo a Justiça se colocou como líder espiritual para explorar a fé das mulheres.

A prisão de Nathan Chasing Horse aconteceu em 2023, quando ele foi acusado formalmente. Quando se esgotarem os recursos do julgamento nos Estados Unidos, o ator ainda pode responder a outras acusações de agressão sexual que teriam sido cometidas por ele numa região perto de Vancouver, no Canadá.

Nathan Chasing Horse nasceu na Reserva Indígena Rosebud, em Dakota do Sul, um território do povo Sicangu Siou. Seu destaque no cinema aconteceu após a atuação no filme "Dança com Lobos", que Kevin Costner dirigiu e estrelou. O longa ganhou sete prêmios no Oscar.

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Mais tarde, o ator viajou pelo território indígena para participar de celebrações da cultura dos povos originários americanos e cerimônias de cura. A acusação afirmou que ele se aproveitou da posição de curandeiro para agredir as mulheres e meninas. As vítimas disseram que o procuraram em busca de ajuda médica.