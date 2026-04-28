A piada sobre Melania que reacendeu briga entre comediante Jimmy Kimmel e Trump

Uma piada feita pelo apresentador de TV americano Jimmy Kimmel com a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, foi criticada pelo presidente Donald Trump, que pediu a demissão do comediante da emissora ABC.

"Nossa primeira-dama, Melania, está aqui. Olhem para Melania, tão linda. Sra. Trump, você tem um brilho de futura viúva", disse Kimmel durante o programa da quinta-feira da semana passada (23/04).

Três dias depois do quadro de Kimmel, um atirador abriu fogo no jantar dos correspondentes da Casa Branca, em Washington, evento ao qual Trump compareceu acompanhado de Melania. As autoridades afirmaram que o ataque pode ter tido como alvo integrantes do governo Trump.

O vídeo da piada voltou a circular esta semana — após o tiroteio no sábado (25/04).

A primeira-dama descreveu um quadro de Kimmel como "odioso e violento". O presidente americano, Donald Trump, pediu à emissora ABC que demita o comediante.

Kimmel defendeu sua piada nesta semana. O comediante disse que a piada original — feita antes do tiroteio em Washington — era uma "brincadeira leve" sobre a diferença de idade de 23 anos entre o presidente e sua esposa.

Ao apresentar seu primeiro monólogo no Jimmy Kimmel Live! após o tiroteio, o comediante disse que a piada era "uma brincadeira leve sobre o fato de ele [o presidente Trump] ter quase 80 anos e ela ser mais jovem do que eu".

"Não foi, de forma alguma, um incitamento ao assassinato, e eles sabem disso. Há muitos anos me manifesto veementemente contra a violência armada, em particular", acrescentou.

"Concordo que discursos de ódio e violência são algo que devemos rejeitar. Acho que um ótimo ponto de partida para diminuir isso é conversar com seu marido sobre o assunto."

Na segunda-feira (27/4), Melania escreveu em uma postagem no X que "pessoas como Kimmel não deveriam ter a oportunidade de entrar em nossas casas todas as noites para espalhar ódio".

"Seu monólogo sobre minha família não é comédia — suas palavras são corrosivas e aprofundam a doença política dentro da América... Quantas vezes a liderança da ABC vai tolerar o comportamento atroz de Kimmel às custas da nossa comunidade?"

Trump disse que aprecia o fato de tantas pessoas estarem "indignadas com as declarações de Kimmel", alegando que eram um "incitamento à violência", em uma postagem na sua plataforma Truth Social na segunda-feira.

"[Isto] é algo inaceitável. Jimmy Kimmel deveria ser demitido imediatamente pela Disney e pela ABC", disse.

A BBC entrou em contato com a ABC para comentar o assunto, mas não recebeu uma resposta até a publicação deste texto.

Getty Images

Kimmel foi afastado em setembro do ano passado após fazer comentários sobre o assassinato do influenciador conservador Charlie Kirk.

Em um monólogo, Kimmel disse que a "gangue MAGA" — uma referência aos seguidores de Trump — estava tentando "ganhar pontos políticos" com o assassinato de Kirk. Seu programa voltou ao ar uma semana depois.

Após retornar ao programa, Kimmel disse que aceitava que algumas pessoas achassem que seus comentários sobre a morte de Kirk tinham sido "inoportunos ou confusos, ou talvez ambos", acrescentando: "Eu entendo por que vocês estão chateados".

No incidente mais recente, um vídeo da piada de Kimmel da semana passada gerou uma reação negativa nas redes sociais após o tiroteio, com críticos acusando o comediante de incitar a violência política. Vários usuários conservadores das redes sociais pediram que Kimmel fosse afastado do ar.

Trump e Melania foram evacuados ilesos do jantar de gala no sábado à noite, depois que um atirador abriu fogo perto de um posto de segurança no evento, realizado no hotel Washington Hilton.

Trump disse a repórteres que o jantar foi "uma experiência bastante traumática" para sua esposa. O suspeito, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos, foi detido por agentes perto de uma escadaria que dava acesso a um salão de baile onde acontecia um jantar com a presença de centenas de jornalistas, autoridades e figuras públicas.

Allen compareceu a um tribunal na segunda-feira, onde foi acusado de tentativa de assassinato do presidente. Ele também foi acusado de crimes relacionados a armas no incidente. Ele não se declarou culpado nem inocente.

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