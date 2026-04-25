Trump é retirado de jantar após barulhos de tiros; veja vídeo
Presidente norte-americano participava do jantar dos correspondentes da Casa Branca. Um suspeito teria sido detido
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O presidente norte-americano, Donald Trump, foi retirado pelo Serviço Secreto, às pressas, de um jantar com correspondentes da Casa Branca. Trump foi retirado após sons de tiros no local.
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O jantar era realizado em um hotel em Washington. Além de Trump, o vice-presidente J.D.Vance também foi retirado do local pelos seguranças.
Segundo a CNN norte-americana, Trump passa bem. O salão foi esvaziado pela segurança. Um suspeito teria sido detido, de acordo com informações da agência Associated Press. Já a AFP afirma que integrante do governo dos EUA confirma que houve disparos durante o jantar.
???????? URGENTE: Donald Trump é retirado às pressas do Jantar dos Correspondentes da Casa Branca em meio a tiros.— Eixo Político (@eixopolitico) April 26, 2026
Imprensa americana reporta um morto no evento.pic.twitter.com/bOySm9pMPZ
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Imprensa americana reporta um morto no evento.pic.twitter.com/bOySm9pMPZ
— Eixo Político (@eixopolitico) April 26, 2026 " target="_blank">
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*Matéria em Atualização