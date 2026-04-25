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Trump é retirado de jantar após barulhos de tiros; veja vídeo

Presidente norte-americano participava do jantar dos correspondentes da Casa Branca. Um suspeito teria sido detido

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Repórter
25/04/2026 22:28

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Trump momentos antes de ser retirado do jantar
Trump momentos antes de ser retirado do jantar crédito: Reprodução/Fox News

O presidente norte-americano, Donald Trump, foi retirado pelo Serviço Secreto, às pressas, de um jantar com correspondentes da Casa Branca. Trump foi retirado após sons de tiros no local.

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O jantar era realizado em um hotel em Washington. Além de Trump, o vice-presidente J.D.Vance também foi retirado do local pelos seguranças.

Segundo a CNN norte-americana, Trump passa bem. O salão foi esvaziado pela segurança. Um suspeito teria sido detido, de acordo com informações da agência Associated Press. Já a AFP afirma que integrante do governo dos EUA confirma que houve disparos durante o jantar.

???????? URGENTE: Donald Trump é retirado às pressas do Jantar dos Correspondentes da Casa Branca em meio a tiros.

Imprensa americana reporta um morto no evento.pic.twitter.com/bOySm9pMPZ

— Eixo Político (@eixopolitico) April 26, 2026 " target="_blank">

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*Matéria em Atualização

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