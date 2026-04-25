Trump é retirado de jantar após barulhos de tiros; veja vídeo

O presidente norte-americano, Donald Trump, foi retirado pelo Serviço Secreto, às pressas, de um jantar com correspondentes da Casa Branca. Trump foi retirado após sons de tiros no local.

O jantar era realizado em um hotel em Washington. Além de Trump, o vice-presidente J.D.Vance também foi retirado do local pelos seguranças.

Segundo a CNN norte-americana, Trump passa bem. O salão foi esvaziado pela segurança. Um suspeito teria sido detido, de acordo com informações da agência Associated Press. Já a AFP afirma que integrante do governo dos EUA confirma que houve disparos durante o jantar.

???????? URGENTE: Donald Trump é retirado às pressas do Jantar dos Correspondentes da Casa Branca em meio a tiros.



Imprensa americana reporta um morto no evento.pic.twitter.com/bOySm9pMPZ — Eixo Político (@eixopolitico) April 26, 2026

???????? URGENTE: Donald Trump é retirado às pressas do Jantar dos Correspondentes da Casa Branca em meio a tiros.



Imprensa americana reporta um morto no evento.pic.twitter.com/bOySm9pMPZ

— Eixo Político (@eixopolitico) April 26, 2026 " target="_blank">

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Matéria em Atualização

