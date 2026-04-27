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Virgínia rebate post sobre "maldição" aos filhos: "Repreendido em Senhor Jesus"

"Quer falar de mim, fala o que você quiser. Agora, dos meus filhos? Crianças de quatro, três e um ano?", questionou Virginia aos prantos

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Ronayre Nunes
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Gabriel Botelho - Correio Braziliense
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Ronayre Nunes
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Gabriel Botelho - Correio Braziliense
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27/04/2026 23:41

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"Quer falar de mim, fala o que você quiser. Agora, dos meus filhos? Crianças de quatro, três e um ano", disse Virginia aos prantos crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Virginia Fonseca foi às redes sociais na noite desta segunda-feira (27/4) para rebater um post polêmico que fala sobre "maldição" aos filhos da empresária. Virginia mostrou indignação com a postagem e prometeu ir à justiça. "Quer falar de mim, fala o que você quiser. Agora, dos meus filhos? Crianças de quatro, três e um ano?", questionou Virginia aos prantos.

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A empresária se referia a um vídeo repostado pela atriz Luana Piovani nas redes sociais em que uma mulher diz que o irmão morreu em decorrência de vício em jogos on-line. O vídeo culpa a divulgação de Virginia sobre bets e usa como legenda "A maldição vai colar em você, resvalar nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado".

Na resposta, Virginia apareceu chorando. “Estava ali jantando com os meus filhos, vi essa m****, e eu fico indignada, porque eu não consigo entender como um ser humano fala uma coisa dessa. Quer falar de mim, fala o que você quiser. Agora, dos meus filhos? Crianças de quatro, três e um ano?. Juro. Não estou aguentando mais", disse.

  • Virginia diz que resolverá na justiça ofensa de Luana Piovani
    Virginia diz que resolverá na justiça ofensa de Luana Piovani Reprodução/Instagram
  • Virginia chora ao rebater Luana Piovanni
    Virginia chora ao rebater Luana Piovanni Reprodução/Instagram
  • "Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda", escreve a influenciadora após postagem de Piovani Reprodução/Instagram

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