LUTO NA TV

Ex-participante do 'The Voice' morre aos 24 anos

Dylan Carter, que morreu em um acidente de carro, competiu na 24ª temporada da versão norte-americana do reality musical, realizada em 2023

27/04/2026 18:31

O cantor Dylan Carter canta no palco do 'The voice' americano
Dylan Carter participou do 'The voice' americano em 2023, cantando música country crédito: Instagram/Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dylan Carter, participante da 24ª temporada do 'The Voice' americano, morreu no sábado (25/4).

Ele sofreu um acidente de carro. Não foram divulgadas as circunstâncias do acidente. Sua morte foi anunciada pela ONG The Local Voice, cofundada pelo cantor para ajudar mulheres com câncer.

"Dylan era o coração do que fazemos. Ele acreditava que cada voz importa, e colocou isso em prática todos os dias. Através de sua música, sua gentileza e seu sorriso, ele uniu pessoas e fez todos se sentirem acolhidos", disse a The Local Voice.

Dylan tinha 24 anos. O cantor de música country participou do The Voice em 2023, um ano após a morte de sua mãe.

No reality, ele escolheu a cantora Reba McEntire como sua mentora. Hoje, ela o homenageou com post no Instagram: "Vamos sentir muita falta de Dylan. Ele era um jovem brilhante, gentil e talentoso, que trouxe um raio enorme de sol ao The Voice. Descanse em paz, meu amigo querido".

