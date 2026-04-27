Trump pede demissão de apresentador após piada com Melania

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um apelo para que Jimmy Kimmel seja "demitido imediatamente" pela Disney e pela ABC, devido a piadas sobre a primeira-dama Melania Trump.

Em seu talk show, exibido na quinta (23/4), Kimmel fez um monólogo como se estivesse se dirigindo à primeira-dama. "Sra. Trump, a senhora tem um brilho de futura viúva", disse.

Em seguida, acrescenta que "o aniversário dela é no domingo. Ela está planejando comemorar em casa como sempre faz, olhando pela janela e sussurrando: 'O que foi que eu fiz?'".

A píada foi feita antes da tentitiva de ataque na Casa Branca, neste sábado (25/4). O presidente e a primeira-dama foram retirados às pressas do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca por agentes do Serviço Secreto após barulho de tiros.

Em postagem na rede Truth Social, Trump disse que o conteúdo é "odioso e violento" e que a fala do apresentador "pretende dividir o país". Também afirmou que o monólogo "não é comédia" e o classificou como "corrosivo", acrescentando que pessoas como Kimmel "não deveriam ter a oportunidade de entrar em nossas casas todas as noites para espalhar ódio".

"Um dia depois, um lunático tentou entrar no salão do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, armado com uma espingarda, uma pistola e várias facas. Ele estava lá por um motivo muito óbvio e sinistro", escreveu Trump. "Agradeço que tantas pessoas estejam indignadas com o desprezível chamado à violência de Kimmel."

No X, Melania escreveu que "pessoas como Kimmel não deveriam ter a oportunidade de entrar em nossas casas todas as noites para espalhar ódio".

"O monólogo dele sobre a minha família não é comédia. Suas palavras são corrosivas e aprofundam a doença política nos Estados Unidos", também escreveu a primeira-dama. "Já chega. É hora de a ABC tomar uma posição. Quantas vezes a liderança da ABC continuará a permitir o comportamento atroz de Kimmel às custas da nossa comunidade?"

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O presidente também declarou que o apresentador "se esconde" atrás da emissora ABC, controlada pela The Walt Disney Company, e pediu que a empresa tome medidas. As críticas incluem menções à sua família, como seu filho Barron Trump.