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Lula presta solidariedade a Trump após tiroteio em evento em Washington

Homem de 31 anos é suspeito do atentado contra o presidente americano

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CS
CAIO SPECHOTO
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CAIO SPECHOTO
Repórter
26/04/2026 11:51

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Queratose e tendinite: Lula se submeterá a dois procedimentos médicos nesta sexta
Presidente Lula crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou solidariedade ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que o Brasil repudia veementemente o ataque de atirador que interrompeu jantar em Washington na noite do sábado (25).

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Trump e a primeira-dama, Melania Trump, foram retirados às pressas de evento com jornalistas em hotel da capital americana depois de tiros serem disparados do lado de fora da sala onde ocorria o jantar. Outros integrantes do governo também foram evacuados.

"Minha solidariedade ao presidente Donald Trump, à primeira-dama Melania Trump e a todos os presentes no jantar com correspondentes em Washington. O Brasil repudia veementemente o ataque de ontem [sábado] à noite. A violência política é uma afronta aos valores democráticos que todos devemos proteger", afirmou Lula na manhã deste domingo (26).

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Ataque a tiros

Nas últimas horas, autoridades de diversos países comentaram o ataque a tiros e condenaram a violência.

Trump disse, logo depois do episódio, que o serviço secreto americano acredita que o atirador agia sozinho. Segundo a imprensa americana, trata-se de Cole Tomas Allen, 31, de Torrance, cidade no estado da Califórnia.

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Perguntado se ele seria o alvo do atirador, o presidente dos EUA disse: "Eu acho que era [o alvo]. Essas pessoas são loucas. Tinha muitas pessoas no salão, ele teria que percorrer um longo caminho".

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