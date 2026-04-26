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POLICIAL FERIDO

Câmera de segurança mostra imagens do autor do atentado em jantar com Trump

Homem foi identificado e vai ser levado a um tribunal de Justiça nesta segunda-feira;

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Benny Cohen
Benny Cohen
Repórter
Editor de mídias convergentes
26/04/2026 08:33

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Câmera de segurança flagrou suspeito do atentado quando passa correndo pelo posto de controle instalado antes da entrada do salão de jantar com Trump
Câmera de segurança flagrou suspeito do atentado quando passa correndo pelo posto de controle instalado antes da entrada do salão de jantar com Trump crédito: Reprodução/câmera de segurança

Imagens de câmera do hotel onde ocorria o jantar de gala com correspondentes da Casa Branca com o presidente Donald Trump, nesse sábado (25/4), mostram o momento em que um homem passa correndo pelo centro de controle de segurança, instalado antes do salão de festas.

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Trump, a primeira-dama, Melania, e o vice-presidente J.D.Vance foram retirados às pressas do local,  enquanto se apurava o que estava acontecendo.

O homem foi identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos. O FBI fez incursões em Torrance, na Califórnia, onde mora o suspeito, em busca de provas que o incriminem e expliquem a razão do ataque.

Imagem divulgada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em sua conta no Truth Social, mostra pessoa que ele alega ser o suspeito do tiroteio no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, caída no chão após ser detida em 25 de abril de 2026
Imagem divulgada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em sua conta no Truth Social, mostra pessoa que ele alega ser o suspeito do tiroteio no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, caída no chão após ser detida em 25 de abril de 2026 @REALDONALDTRUMP / TRUTH SOCIAL / AFP

Um agente do serviço secreto ficou ferido e, segundo o governo americano, foi atendido em hospital e já teve alta. Estima-se que cinco tiros foram disparados pelo agressor.

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Allen vai ser levado a um tribunal de Justiça nesta segunda-feira (27/4), quando irá depor sobre o atentado e será acusado sob a forma da lei. Ele deve responder por uso de arma de fogo durante crime violento e agressão a agentes federais.

Trump deu entrevista coletiva horas depois, quando classificou o autor como um "lobo solitário" e afirmou que o ataque não vai fazê-lo desistir do conflito com o Irã.

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(com informações da AFP)

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