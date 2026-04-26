Câmera de segurança mostra imagens do autor do atentado em jantar com Trump

Imagens de câmera do hotel onde ocorria o jantar de gala com correspondentes da Casa Branca com o presidente Donald Trump, nesse sábado (25/4), mostram o momento em que um homem passa correndo pelo centro de controle de segurança, instalado antes do salão de festas.

Trump, a primeira-dama, Melania, e o vice-presidente J.D.Vance foram retirados às pressas do local, enquanto se apurava o que estava acontecendo.

O homem foi identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos. O FBI fez incursões em Torrance, na Califórnia, onde mora o suspeito, em busca de provas que o incriminem e expliquem a razão do ataque.

Imagem divulgada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em sua conta no Truth Social, mostra pessoa que ele alega ser o suspeito do tiroteio no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, caída no chão após ser detida em 25 de abril de 2026 @REALDONALDTRUMP / TRUTH SOCIAL / AFP

Um agente do serviço secreto ficou ferido e, segundo o governo americano, foi atendido em hospital e já teve alta. Estima-se que cinco tiros foram disparados pelo agressor.

Allen vai ser levado a um tribunal de Justiça nesta segunda-feira (27/4), quando irá depor sobre o atentado e será acusado sob a forma da lei. Ele deve responder por uso de arma de fogo durante crime violento e agressão a agentes federais.

Trump deu entrevista coletiva horas depois, quando classificou o autor como um "lobo solitário" e afirmou que o ataque não vai fazê-lo desistir do conflito com o Irã.

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(com informações da AFP)