Câmera de segurança mostra imagens do autor do atentado em jantar com Trump
Homem foi identificado e vai ser levado a um tribunal de Justiça nesta segunda-feira;
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Imagens de câmera do hotel onde ocorria o jantar de gala com correspondentes da Casa Branca com o presidente Donald Trump, nesse sábado (25/4), mostram o momento em que um homem passa correndo pelo centro de controle de segurança, instalado antes do salão de festas.
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Trump, a primeira-dama, Melania, e o vice-presidente J.D.Vance foram retirados às pressas do local, enquanto se apurava o que estava acontecendo.
O homem foi identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos. O FBI fez incursões em Torrance, na Califórnia, onde mora o suspeito, em busca de provas que o incriminem e expliquem a razão do ataque.
Um agente do serviço secreto ficou ferido e, segundo o governo americano, foi atendido em hospital e já teve alta. Estima-se que cinco tiros foram disparados pelo agressor.
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Allen vai ser levado a um tribunal de Justiça nesta segunda-feira (27/4), quando irá depor sobre o atentado e será acusado sob a forma da lei. Ele deve responder por uso de arma de fogo durante crime violento e agressão a agentes federais.
Trump deu entrevista coletiva horas depois, quando classificou o autor como um "lobo solitário" e afirmou que o ataque não vai fazê-lo desistir do conflito com o Irã.
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(com informações da AFP)