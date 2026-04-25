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ELEIÇÕES 2026

Caiado cita baixa popularidade de Simões: ‘Mas credibilidade é o norte’

Ex-governador goiano já anunciou que apoiará Simões ao governo de Minas, mesmo Simões tendo Zema como escolha para a Presidência

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
25/04/2026 14:44

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Ronaldo Caiado discursou na abertura da ExpoZebu 2026
Ronaldo Caiado discursou na abertura da ExpoZebu 2026 crédito: ABCZ/Reprodução

Ao discursar na abertura da ExpoZebu, feira de agropecuária em Uberaba, no Triângulo Mineiro, o pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) citou a baixa popularidade do governador Mateus Simões (PSD) nas pesquisas de intenção de voto para a reeleição, mas mostrou confiança de que ele pode sair vencedor.

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Caiado deixou o fim do discurso para falar sobre o governador mineiro, a quem agradeceu e elogiou. Ele já declarou que apoiará Simões, mesmo este garantindo que fará campanha para Romeu Zema (Novo) à Presidência.

Baixa popularidade de Simões

“‘Ah, mas às vezes a popularidade dele não tá muito alta’. Já dizia o nosso grande mestre Marco Maciel que popularidade oscila, mas credibilidade moral que tem que ser o norte da campanha em Minas Gerais”, ponderou o ex-governador goiano.

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Apesar de ter a máquina do estado nas mãos e uma ampla articulação por meio do PSD, Simões ainda não emplacou nas pesquisas de intenção de voto. Conforme o levantamento da Realtime BigData divulgado em março, o governador aparece na quarta colocação no principal cenário estimulado, com 9% dos votos, atrás de Alexandre Kalil (PDT), 11%; Rodrigo Pacheco (PSB), 19%; e Cleitinho Azevedo (Republicanos), 34%.

Após destacar o cenário de baixa popularidade do companheiro pessedista, Caiado o elogiou, citando qualidades e afirmando que “os mineiros sabem que você vai resgatar a altivez da política mineira”.

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“Tenho certeza absoluta que nós estaremos juntos para ter você governando este estado e mostrando que Minas Gerais quer homens talentosos e preparados para poder guiar este estado”, completou.

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