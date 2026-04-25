Zema chama Lula de "presidente do mal"

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República Romeu Zema (Novo) usou as redes sociais para chamar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “presidente do mal”.

Em vídeo publicado no X (antigo Twitter) e no Instagram, Zema resgatou uma entrevista veiculada pelo Jornal Nacional, da TV Globo, da época do primeiro mandato de Lula, em 2004. O material mostra um faxineiro, identificado Francisco Basílio Cavalcanti, que encontrou uma quantia de 10 mil dólares, equivalente, na época, a quase R$ 30 mil, no banheiro do Aeroporto Internacional de Brasília. Ele devolveu a quantia a um turista suíço, dono do dinheiro, e foi convidado a se encontrar com o presidente.

Muitas vezes um olhar fala mais que mil palavras… pic.twitter.com/3VULzouyfJ — Romeu Zema (@RomeuZema) April 25, 2026

A gravação da TV mostra um diálogo entre o homem, definido por Zema como “brasileiro de bem”, e o Lula, definido como “o presidente do mal”. Na conversa, Francisco comenta que acharia que seria desonesto não devolver o dinheiro, ao passo que o presidente diz: “Desonesto, não…”, e olha para o lado. “É que eu acho que o cara achou um dinheiro, não tem dono…”. O restante da fala é incompreensível pela gravação da época. “Acho que o certo é isso, presidente”, finalizou Francisco na conversa gravada.

Na legenda, Zema escreveu: “Muitas vezes um olhar fala mais que mil palavras”. Ele ainda completou a mensagem que queria passar nos comentários da publicação: “Sinais sempre existiram. Chegou a hora da gente ter um presidente decente”.

Apoiadores do candidato do Novo interpretaram a resposta de Lula como se o presidente achasse correto ficar com o dinheiro encontrado. “O coitado foi lá e descobriu que o presidente achava certo ficar com o dinheiro dos outros. Coitado. Se desiludiu”, escreveu um seguidor. “Se ele já acha justo roubar o dinheiro de quem não sabe quem é o dono, imagina o quanto roubou sabendo quem era (Brasil)”, escreveu outro.

Apesar do posicionamento contra a figura pessoal do presidente Lula, a atuação política do ex-governador mineiro vem se afastando de críticas ao governo petista. Em movimentos recentes, percebe-se uma movimentação com intensificação de críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF). Zema incluiu em seu plano de governo uma reforma na Corte, caso seja eleito.

Outra recompensa para o trabalhador

Na época, a recompensa do trabalhador não se limitou à conversa com Lula. Isto porque o presidente conversou com o presidente da Infraero, Carlos Wilson, e pediu um aumento do salário de Francisco, que era terceirizado. Por sua vez, a empresa se comprometeu a aumentar o salário de R$ 370, equivalente a um salário mínimo e meio na época, para R$ 750 – o equivalente a três salários mínimos.

Segundo matéria publicada pela Folha de S. Paulo, de março de 2004, a empresa também se comprometeu a dar uma passagem para que o faxineiro pudesse visitar a família em sua cidade natal, Sobral (CE). Não há informações disponíveis sobre se essa viagem aconteceu ou não.

Cenário eleitoral

Lula encabeça a disputa presidencial em pesquisas de intenções de voto, empatado com o senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro (PL). Zema se mantém entre os menos escolhidos. A última pesquisa Genial/Quaest, divulgada em 15 de abril, mostra um empate técnico entre Lula e Flávio em um cenário estimulado de segundo turno, com 40% e 42% das intenções de voto para cada, respectivamente.

No mesmo levantamento, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) tem 6%, enquanto Zema aparece em situação também de empate técnico com outros nomes do campo da direita e centro-direita: enquanto o ex-governador de Minas registrou 3% das intenções de voto, Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) receberam, cada um, 2% das intenções.

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Outros candidatos tiveram percentuais ainda menores: Cabo Daciolo (Mobiliza) e Samara Martins (UP) tiveram 1% cada, enquanto Aldo Rebelo (DC) não pontuou.