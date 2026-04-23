Assine
overlay
Início Política
EM GOIÁS

Zema para Gilmar: ‘Se critica meu sotaque, é porque não tem o que criticar'

Ex-governador Romeu Zema reage a fala de ministro do STF e diz que ataque atinge "milhões de mineiros"

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
23/04/2026 12:25

compartilhe

SIGA
×
Zema em coletiva de imprensa
A troca de críticas ocorre em meio ao acirramento do embate entre Zema e Gilmar Mendes, intensificado após o ministro apresentar uma notícia-crime contra o ex-governador, com pedido de inclusão no inquérito das fake news crédito: Murilo Duarte/Reprodução

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) afirmou que se sente “honrado” com as críticas feitas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes ao seu modo de falar e disse que o comentário atinge também outros mineiros. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa em agenda em Anápolis (GO), nesta quinta-feira (23/4).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O ex-governador também voltou a subir o tom contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmou que a Corte está “repleta de corrupção”. Questionado sobre a fala do ministro, que disse não compreender o “dialeto” de Zema, o ex-governador afirmou que a crítica seria uma tentativa de desqualificá-lo.

Leia Mais

“Como ele não tem o que criticar, porque eu acho que já devem ter fuçado toda a minha vida, sabe que eu sempre trabalhei, paguei meus impostos corretamente, vivo de uma maneira simples, fui governador sem corrupção, diferente do Supremo, que está repleto de corrupção lá dentro, como já foi amplamente noticiado", disse Zema.

“Se ele está criticando o meu sotaque, eu fico muito honrado e orgulhoso, e lembrando que ele está criticando alguns milhões de mineiros que também têm sotaque exatamente igual o meu, uma honra muito grande falar do 'mineirês'", completou.

Zema também reagiu, em vídeo publicado nas redes sociais, às declarações do ministro. Na resposta, Zema criticou o que chamou de “português esnobe dos intocáveis de Brasília”. “Sabe por que você não entende o que eu falo, ministro Gilmar? Porque o linguajar de brasileiro simples como eu é diferente do português esnobe dos intocáveis de Brasília”, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As declarações ocorrem após entrevista em que Gilmar Mendes, ao comentar críticas do ex-governador, disse que ele utiliza um “dialeto próximo do português” e que, “naquilo que for inteligível”, caberia às autoridades analisarem o conteúdo de suas manifestações - em referência ao vídeo que motivou a apresentação de uma notícia-crime para incluí-lo no inquérito das fake news.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 gilmar-mendes stf zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay