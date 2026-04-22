Deputadas do PT acusam Simões de racismo e pedem investigação do MP

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), é alvo de acusação de racismo e de representações no Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pelo uso de uma expressão durante a cerimônia de entrega da Medalha da Inconfidência, nessa terça-feira (21/4), em Ouro Preto, na Região Central do estado.

O principal homenageado do evento foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que recebeu o Grande Colar da Inconfidência.

Em discurso elogioso a Tarcísio, Simões disse ter “inveja branca” do carioca por ter nomeado a primeira mulher como comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo.

A assessoria do governador mineiro foi procurada para um posicionamento, mas, até a última atualização desta reportagem, não respondeu. O espaço segue aberto, e o texto será atualizado em caso de retorno.

Representações no MPMG

As deputadas estaduais Macaé Evaristo (PT), Ana Paula Siqueira (PT), Andréia de Jesus (PT) e Leninha (PT) entraram com representação no MPMG, pedindo investigação do caso.

Elas argumentam que a expressão "inveja branca" é uma manifestação de racismo linguístico. “Sua estrutura semântica opera sobre a lógica de hierarquização racial: ao qualificar de "branca" uma inveja supostamente boa, pura e sem maldade, a expressão ancora implicitamente no radical contrário — o "preto" — a carga semântica negativa: impureza, malícia, pecado e inferioridade. Trata-se de um mecanismo linguístico que reproduz e reforça a hierarquização racial estrutural presente na sociedade brasileira desde a colonização”, diz o documento.

A denúncia pede que o Ministério Público instaure um procedimento de investigação e consulte especialistas em linguística racial e discriminação racial para apurar o impacto da fala.

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Outra denúncia foi protocolada pela deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT), também no MPMG. Ela solicitou análise de suposta violação da Lei de Improbidade Administrativa, sugerindo que Simões agiu ilegalmente e incompatível com o prestígio do cargo que ocupa.

