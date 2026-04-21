Em ano eleitoral, Medalha da Inconfidência tem peso simbólico

A entrega da Medalha da Inconfidência, nesta terça-feira (21/4), em Ouro Preto, reúne um conjunto de homenageados que reflete o atual momento político nacional e estadual. A cerimônia é conduzida pelo governador Mateus Simões (PSD) e mantém a tradição de transferir simbolicamente a capital do estado para a cidade histórica durante o feriado de Tiradentes.

O principal destaque da edição de 2026 é a concessão do Grande Colar ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A honraria, destinada a chefes de Poder, alcança um nome com projeção nacional e inserção direta nas articulações políticas recentes. Ex-ministro da Infraestrutura e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio chegou a ser citado como possível candidato à presidência e mantém posição de destaque no campo da direita.

A escolha ocorre em um contexto que também envolve o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, incluído entre os agraciados com a Grande Medalha. Kassab é um dos principais articuladores políticos do país e integra o governo paulista, além de comandar o partido ao qual é filiado o governador mineiro. A presença simultânea de Tarcísio e Kassab na lista conecta o evento a um eixo político que envolve São Paulo, Minas Gerais e a estrutura nacional do PSD.

Medalha

A composição dos homenageados segue um padrão observado em edições realizadas em períodos de maior movimentação eleitoral, com a presença de lideranças institucionais e políticas de alcance nacional. Em 2022, por exemplo, o Grande Colar foi concedido ao então presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSB), em um cenário marcado por articulações federativas e protagonismo do Legislativo.

Atualmente, Pacheco é citado como possível candidato ao governo de Minas Gerais, o que o coloca no campo potencial de disputa com o próprio grupo político que organiza a cerimônia deste ano. A comparação entre as duas edições evidencia a permanência da medalha como espaço de reconhecimento de lideranças em evidência no cenário político.

Além de Tarcísio e Kassab, a lista de 2026 reúne nomes dos Três Poderes. Entre os agraciados com a Grande Medalha estão o ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, os senadores Rogério Marinho (PL) e Carlos Viana (PSD), além de autoridades militares, dirigentes de tribunais e reitores de universidades federais. Vale lembrar que o senador Viana foi recentemente filiado ao PSD, em busca da reeleição na Casa Alta.

A honraria também contempla nomes da política mineira em diferentes níveis. Na categoria Medalha de Honra, está o deputado federal Pedro Aihara (PP), além de deputados estaduais como Beatriz Cerqueira (PT), Noraldino Júnior (PSB) e Marquinho Lemos (PT), prefeitos, dirigentes de entidades e integrantes da administração pública estadual. Na lista de políticos agraciados está também Marcelo Aro (PP).

O Judiciário e os órgãos de controle também têm presença expressiva, com desembargadores, procuradores, defensores públicos e representantes do Ministério Público de Minas Gerais e de outras instâncias federais. Entre eles, estão o desembargador Ricardo Couto de Castro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e governador em exercício; o almirante de esquadra Leonardo Puntel, ministro do Superior Tribunal Militar; e o desembargador federal Lincoln Rodrigues de Faria, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região

Na área cultural, a lista inclui nomes de projeção nacional. Entre os agraciados estão a atriz Débora Falabella, o dramaturgo Grace Passô e músicos como Samuel Rosa, Paula Fernandes, Gusttavo Lima e a dupla César Menotti & Fabiano. Também figuram escritores como Fabrício Carpinejar e Márcio Borges.

O esporte é representado pelo atacante Hulk, do Atlético, enquanto o setor empresarial e institucional aparece com dirigentes de entidades como a Confederação Nacional dos Transportes e executivos de empresas e fundações.

Entre os nomes ligados à comunicação e às novas mídias, a lista inclui o influenciador Henrique Maderite, homenageado in memoriam, além de apresentadores e profissionais de imprensa.

Criada em 1952 pelo então governador Juscelino Kubitschek, a medalha chega à sua 70ª edição como uma das principais honrarias do estado. Em 2026, 171 pessoas serão agraciadas em quatro graus: Grande Colar, Grande Medalha, Medalha de Honra e Medalha da Inconfidência.

A programação mantém o rito tradicional, com cerimônia militar na Praça Tiradentes, incluindo salva de 21 tiros e homenagem a Tiradentes, seguida pela entrega das medalhas no Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto.

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A composição da lista deste ano reúne, em um mesmo evento, lideranças políticas em atividade, nomes cotados para disputas futuras e representantes de diferentes áreas da sociedade, mantendo o perfil histórico da honraria.