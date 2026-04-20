Eleitores correm para regularizar título e enfrentam filas em BH

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A duas semanas do prazo final para regularização do título de eleitor, os belo-horizontinos têm intensificado a busca por atendimento presencial. Na manhã desta segunda-feira (20/4), a reportagem flagrou filas e movimentação elevada em um dos postos do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), na Avenida do Contorno, no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul da capital.

Dezenas de pessoas aguardavam atendimento para resolver pendências como ausência em eleições anteriores, atualização de dados cadastrais, transferência de domicílio eleitoral e emissão do primeiro título. O movimento ocorre em razão da proximidade do fechamento do cadastro eleitoral, marcado para 6 de maio.

Até essa data, os eleitores podem solicitar o primeiro título, alterar dados, transferir o local de votação ou regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. Após o prazo, não será mais possível fazer mudanças no cadastro até a realização das eleições.

Dados obtidos pela reportagem com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais indicam aumento na procura pelos serviços eleitorais à medida que se aproxima o prazo final. Em março, foram registrados 201.694 atendimentos em todo o estado, número superior aos meses anteriores. Em abril, até o dia 20, já são 192.743 atendimentos, e a expectativa é de que o total supere o registrado no mês passado.

Em janeiro, o volume foi de 150.334 atendimentos, enquanto fevereiro teve 132.377, queda atribuída ao período mais curto e ao feriado de carnaval. Em dezembro de 2025, considerado um período de baixa procura, foram contabilizados 99.842 atendimentos.

Segundo o TRE-MG, os dados incluem tanto atendimentos presenciais quanto solicitações feitas pelo sistema de Autoatendimento Eleitoral. As revisões concentram serviços como cadastramento biométrico, regularização de título cancelado e atualização de dados cadastrais, enquanto as transferências dizem respeito à mudança de domicílio eleitoral entre municípios.

O primeiro turno está marcado para 4 de outubro e, se necessário, o segundo ocorrerá no dia 25 do mesmo mês. A expectativa é que mais de 150 milhões de brasileiros compareçam às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais ou distritais.

Para votar, é necessário estar em dia com a Justiça Eleitoral. Quem deixou de votar ou justificar a ausência em pleitos anteriores pode ter pendências e precisa quitar multa eleitoral. O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou boleto, tanto presencialmente quanto por meio do aplicativo e-Título ou do sistema de Autoatendimento Eleitoral.

Além da regularização, a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores realizem o cadastro biométrico, que aumenta a segurança na identificação do eleitor no momento da votação. O procedimento é gratuito e feito presencialmente, com coleta de impressões digitais, fotografia e assinatura.

Plantão de atendimentos

Para dar conta da demanda na reta final, as centrais de atendimento ao eleitor de Belo Horizonte, Betim e Contagem, na Região Metropolitana, passaram a funcionar em regime de plantão aos sábados, domingos e feriados: das 9h às 17h nas datas de 18, 19, 21, 25 e 26 de abril e 1º, 2 e 3 de maio.

Na capital mineira, os eleitores podem procurar as unidades localizadas na Avenida do Contorno, 7.038, no Lourdes; na Rua Alcindo Vieira, 69, no Barreiro; e na Rua Padre Pedro Pinto, 5.020, em Venda Nova. Também há atendimento em Betim, na Rua Santa Cruz, 402, no Centro, e em Contagem, na Avenida João de Deus Costa, 205, também no Centro.

Segundo a Justiça Eleitoral, os plantões foram programados para ampliar o atendimento ao eleitorado, já que o prazo de 6 de maio não pode ser prorrogado por estar previsto na Lei das Eleições (Lei 9.504/97).

No interior de Minas Gerais, haverá plantão obrigatório nos cartórios eleitorais nos dias 25 e 26 de abril e 1º, 2 e 3 de maio, embora algumas cidades já tenham ampliado o funcionamento também nos dias 18, 19 e 21.

Dias úteis

Em Belo Horizonte, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nas centrais do TRE-MG. A capital conta com unidades no Lourdes, Barreiro e Mantiqueira, além de postos na Praça Sete, na Câmara Municipal e em uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS; atendimento para segurados). No interior do estado, o horário costuma variar, geralmente entre 12h e 17h.

Para ser atendido, o eleitor deve apresentar documento oficial com foto ou certidão de nascimento ou casamento, comprovante de endereço e, no caso de homens que completam 19 anos, comprovante de quitação com o serviço militar.

Para saber se o cartório eleitoral estará aberto, o cidadão pode consultar o Disque-Eleitor, pelos telefones 148 e (31) 2116-3600.

Serviços disponíveis

Cadastramento biométrico

Alistamento eleitoral

Revisão de dados

Transferência do título de eleitor

Regularização do título de eleitor

Emissão de certidões

Documentos necessários

Documento de identificação com foto ou certidão de nascimento ou casamento

Comprovante de endereço

Comprovante de quitação militar (para homens que completam 19 anos em 2025)

Locais de atendimento em Belo Horizonte