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ELEIÇÕES 2026

Eleitores correm para regularizar título e enfrentam filas em BH

Prazo para regularizar a situação eleitoral termina em 6 de maio; atendimento ocorre presencialmente e pela internet

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
20/04/2026 11:38 - atualizado em 20/04/2026 12:39

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Fila na unidade do TRE na Avenida do Contorno
Prazo para regularizar a situação eleitoral termina em 6 de maio crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A duas semanas do prazo final para regularização do título de eleitor, os belo-horizontinos têm intensificado a busca por atendimento presencial. Na manhã desta segunda-feira (20/4), a reportagem flagrou filas e movimentação elevada em um dos postos do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), na Avenida do Contorno, no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul da capital.

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Dezenas de pessoas aguardavam atendimento para resolver pendências como ausência em eleições anteriores, atualização de dados cadastrais, transferência de domicílio eleitoral e emissão do primeiro título. O movimento ocorre em razão da proximidade do fechamento do cadastro eleitoral, marcado para 6 de maio.

Até essa data, os eleitores podem solicitar o primeiro título, alterar dados, transferir o local de votação ou regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. Após o prazo, não será mais possível fazer mudanças no cadastro até a realização das eleições.

Dados obtidos pela reportagem com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais indicam aumento na procura pelos serviços eleitorais à medida que se aproxima o prazo final. Em março, foram registrados 201.694 atendimentos em todo o estado, número superior aos meses anteriores. Em abril, até o dia 20, já são 192.743 atendimentos, e a expectativa é de que o total supere o registrado no mês passado.

Em janeiro, o volume foi de 150.334 atendimentos, enquanto fevereiro teve 132.377, queda atribuída ao período mais curto e ao feriado de carnaval. Em dezembro de 2025, considerado um período de baixa procura, foram contabilizados 99.842 atendimentos.

Segundo o TRE-MG, os dados incluem tanto atendimentos presenciais quanto solicitações feitas pelo sistema de Autoatendimento Eleitoral. As revisões concentram serviços como cadastramento biométrico, regularização de título cancelado e atualização de dados cadastrais, enquanto as transferências dizem respeito à mudança de domicílio eleitoral entre municípios.

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O primeiro turno está marcado para 4 de outubro e, se necessário, o segundo ocorrerá no dia 25 do mesmo mês. A expectativa é que mais de 150 milhões de brasileiros compareçam às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais ou distritais.

Para votar, é necessário estar em dia com a Justiça Eleitoral. Quem deixou de votar ou justificar a ausência em pleitos anteriores pode ter pendências e precisa quitar multa eleitoral. O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou boleto, tanto presencialmente quanto por meio do aplicativo e-Título ou do sistema de Autoatendimento Eleitoral.

Além da regularização, a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores realizem o cadastro biométrico, que aumenta a segurança na identificação do eleitor no momento da votação. O procedimento é gratuito e feito presencialmente, com coleta de impressões digitais, fotografia e assinatura.

Plantão de atendimentos

Para dar conta da demanda na reta final, as centrais de atendimento ao eleitor de Belo Horizonte, Betim e Contagem, na Região Metropolitana, passaram a funcionar em regime de plantão aos sábados, domingos e feriados: das 9h às 17h nas datas de 18, 19, 21, 25 e 26 de abril e 1º, 2 e 3 de maio.

Na capital mineira, os eleitores podem procurar as unidades localizadas na Avenida do Contorno, 7.038, no Lourdes; na Rua Alcindo Vieira, 69, no Barreiro; e na Rua Padre Pedro Pinto, 5.020, em Venda Nova. Também há atendimento em Betim, na Rua Santa Cruz, 402, no Centro, e em Contagem, na Avenida João de Deus Costa, 205, também no Centro.

Segundo a Justiça Eleitoral, os plantões foram programados para ampliar o atendimento ao eleitorado, já que o prazo de 6 de maio não pode ser prorrogado por estar previsto na Lei das Eleições (Lei 9.504/97).

No interior de Minas Gerais, haverá plantão obrigatório nos cartórios eleitorais nos dias 25 e 26 de abril e 1º, 2 e 3 de maio, embora algumas cidades já tenham ampliado o funcionamento também nos dias 18, 19 e 21.

Dias úteis

Em Belo Horizonte, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nas centrais do TRE-MG. A capital conta com unidades no Lourdes, Barreiro e Mantiqueira, além de postos na Praça Sete, na Câmara Municipal e em uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS; atendimento para segurados). No interior do estado, o horário costuma variar, geralmente entre 12h e 17h.

Para ser atendido, o eleitor deve apresentar documento oficial com foto ou certidão de nascimento ou casamento, comprovante de endereço e, no caso de homens que completam 19 anos, comprovante de quitação com o serviço militar.

Para saber se o cartório eleitoral estará aberto, o cidadão pode consultar o Disque-Eleitor, pelos telefones 148 e (31) 2116-3600.

Serviços disponíveis

  • Cadastramento biométrico

  • Alistamento eleitoral

  • Revisão de dados

  • Transferência do título de eleitor

  • Regularização do título de eleitor

  • Emissão de certidões

Documentos necessários

  • Documento de identificação com foto ou certidão de nascimento ou casamento

  • Comprovante de endereço

  • Comprovante de quitação militar (para homens que completam 19 anos em 2025)

Locais de atendimento em Belo Horizonte

  • Avenida do Contorno, 7.038 – Lourdes (Central de Atendimento ao Eleitor)

  • Rua Padre Pedro Pinto, 5.020 – Mantiqueira (Central de Atendimento ao Eleitor)

  • Rua Alcindo Vieira, 69 – Barreiro (Central de Atendimento ao Eleitor)

  • Praça Sete – Centro (ônibus TRE Aqui)

  • Avenida Churchill, 505 – Santa Efigênia (Posto TRE Aqui – Câmara Municipal)

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  • Rua Espírito Santo, 54 – Centro (agência do INSS – atendimento exclusivo para segurados)

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