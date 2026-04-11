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ELEIÇÕES 2026

Eleições 2026: por que você não pode votar duas vezes no mesmo senador

Com duas vagas em disputa, eleitor deve escolher candidatos diferentes; repetir o número no segundo voto causará anulação automática pela urna

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
11/04/2026 11:46

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Plenário do Senado: Articulações mostram direita dividida e esquerda com menos nomes
O eleitor deve escolher dois candidatos diferentes. Caso tente repetir o voto no mesmo nome, o segundo voto será automaticamente anulado pela urna eletrônica crédito: Jonas Pereira/Agência Senado – 17/4/24

Nas Eleições Gerais de 2026, os eleitores vão votar duas vezes para o cargo de senador, já que duas vagas estão em disputa em cada estado. Apesar disso, não é permitido votar duas vezes no mesmo candidato.

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O eleitor deve escolher dois candidatos diferentes. Caso tente repetir o voto no mesmo nome, o segundo voto será automaticamente anulado pela urna eletrônica.

Por que são duas vagas para o Senado?

O mandato dos senadores é de oito anos, enquanto as eleições gerais ocorrem a cada quatro anos. Por isso, a composição do Senado Federal é renovada de forma alternada, entre um terço e dois terços das cadeiras a cada eleição.

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Ao todo, o Senado é composto por 81 parlamentares. Em 2026, estarão em disputa 54 vagas, o equivalente a dois terços da Casa.

Como votar corretamente para senador?

O eleitor poderá votar duas vezes, digitando primeiro o número de um candidato e, em seguida, o número de outro. O número dos candidatos ao Senado é composto por três dígitos.

Não existe voto em legenda para o cargo de senador. O voto em legenda — quando o eleitor digita apenas o número do partido — é válido somente para deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Se o eleitor digitar apenas dois dígitos e apertar a tecla “confirma” no voto para senador, o voto será anulado.

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Como ocorre a eleição?

Os dois votos têm o mesmo peso. Serão eleitos os dois candidatos mais votados em cada estado, pelo sistema majoritário simples.

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