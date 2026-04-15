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ELEIÇÕES 2026

Quem são as celebridades que vão se candidatar nas próximas eleições

Socialite, fisiculturista, brother e sister do BBB e jogadores de futebol: tem de tudo nas chapas dos partidos Brasil afora

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VICTORIA BORGES
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VICTORIA BORGES
Repórter
15/04/2026 13:10

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Val Marchiori, de roupa preta e óculos escuros
Val Marchiori, de roupa preta e óculos escuros crédito: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As eleições de outubro já têm parte de seu elenco definida. Influenciadores, apresentadores, ex-jogadores e até um psiquiatra famoso formalizaram filiações partidárias nos últimos meses.

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Do BBB saíram três pré-candidatos. Matteus Amaral, vice-campeão da edição de 2024 e natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul, se filiou ao PP e pretende concorrer ao cargo de deputado federal. Ele anunciou no Instagram que quer levar a Brasília "a realidade de quem vive do campo".

Também no PP, Gyselle Soares, vice-campeã do BBB 8, é pré-candidata a deputada federal pelo Piauí. Entre as principais pautas, ela destaca a inclusão de pessoas com deficiência, o apoio a famílias atípicas, o combate à violência contra a mulher e a valorização de artistas locais.

Gracyanne Barbosa, que participou da 25ª edição do reality, se filiou ao Republicanos em fevereiro. Com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora fitness disse ter "identificação ideológica" com a legenda. A assessoria da fisiculturista, no entanto, afirma que ela não vai se candidatar neste ano.

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Rico Melquiades, vencedor de A Fazenda 13, foi para o PSDB e promete, se eleito deputado federal, defender a ampliação do acesso à cirurgia plástica pelo SUS.

Na televisão, Silvia Abravanel se filiou ao PSD em março e deve disputar uma vaga na Câmara por São Paulo. Apresentadora do Sábado Animado no SBT há mais de 20 anos, ela formalizou a filiação no mesmo evento que o marido, o cantor sertanejo Gustavo Moura.

Em março, a herdeira de Silvio Santos publicou foto ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), escolhido do partido para a disputa presidencial. 

A socialite Val Marchiori, que está em tratamento de câncer de mama desde 2025, anunciou pré-candidatura a deputada federal por São Paulo, pelo Republicanos. "Eu escolhi não parar na dor. Escolhi fazer dela um propósito", escreveu no Instagram.

Antonia Fontenelle se filiou ao PSDB em abril, após tentativa frustrada como deputada federal em 2022 pelo Republicanos, e deve entrar na disputar pelo mesmo cargo neste ano.

Manoel Gomes, conhecido pelo hit "Caneta Azul", se filiou ao Avante e mira uma vaga de deputado federal por São Paulo. "Vocês me conheceram pela música, mas agora essa caneta não escreve só canções, ela também vai trabalhar pelo povo", publicou no Instagram.

Em 2022, ele havia se candidatado a deputado estadual pelo Maranhão, filiado ao PL.

No futebol, o ex-jogador Luís Fabiano assinou com o MDB, em cerimônia com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o presidente da legenda, Baleia Rossi. Já o atacante Edmundo, agora no PSDB do Rio de Janeiro, declarou querer "representar o Vasco" na política.

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Em 5 de abril, o psiquiatra e escritor Augusto Cury, autor do best-seller "O Vendedor de Sonhos", anunciou filiação ao Avante e pré-candidatura à Presidência da República. Ele afirma ter conversado com dirigentes do PSD, PSDB, Republicanos e MDB antes de definir a legenda.

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