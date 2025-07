Antonia Fontenelle causa polêmica ao se pronunciar sobre morte de Preta Gil: “Eu te perdoo”

No mesmo dia em que foi confirmada a morte de Preta Gil, aos 50 anos, após uma dura batalha contra o câncer, a atriz e influenciadora Antonia Fontenelle publicou uma mensagem que rapidamente viralizou. Ao se referir à artista, Fontenelle disse: “Eu te perdoo”, citando atritos políticos e ataques que teria sofrido com o aval da cantora.

Perdão ou provocação?

Embora o texto tenha começado com tom emotivo, destacando momentos alegres e a força de Preta Gil, o uso da palavra “açoites” e a menção a embates ideológicos chamaram atenção. Internautas se dividiram: alguns elogiaram o suposto gesto de reconciliação, enquanto outros o classificaram como “egocêntrico” e “fora de hora”.

Uma homenagem ou acerto de contas?

“Você foi gigante, raçuda… Descansa em paz”, escreveu Fontenelle, ao lado de um vídeo antigo de Preta. No entanto, o contexto da publicação fez com que muitos vissem mais um desejo de autopromoção do que uma homenagem genuína. Comentários como “não precisava relembrar conflitos agora” e “isso parece mais sobre você do que sobre ela” se multiplicaram.

O debate acendeu uma discussão maior sobre como figuras públicas lidam com o luto alheio e o uso das redes sociais para expor sentimentos — ou mágoas. Em meio à comoção pela partida de Preta, a atitude de Fontenelle reacendeu memórias de embates antigos que muitos consideravam superados ou, no mínimo, inoportunos para o momento.

O que Preta Gil queria em seus últimos dias?

Segundo fontes próximas à cantora, Preta expressou o desejo de retornar ao Brasil em uma UTI aérea, vindo dos Estados Unidos, onde estava em tratamento experimental contra o câncer. A artista queria estar em casa, perto da família e amigos, quando soube que a doença havia avançado.

Preta Gil deixa um legado de força, alegria e representatividade — e, para muitos, merecia uma despedida marcada pelo respeito, não por polêmicas.

