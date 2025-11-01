Assine
Em meio a tratamento contra doença, Val Marchiori festeja aniversário dos filhos gêmeos

LA
Lance
  • A comemoração ocorre em meio a um momento delicado para Val, diagnosticada com câncer de mama em agosto. Ela iniciou o tratamento com quimioterapia e já passou pela primeira sessão, que dura cerca de cinco horas.
    A comemoração ocorre em meio a um momento delicado para Val, diagnosticada com câncer de mama em agosto. Ela iniciou o tratamento com quimioterapia e já passou pela primeira sessão, que dura cerca de cinco horas.
  • No dia 14 de outubro, aliás, Val Marchiori foi internada para a implantação de um cateter, por onde passou a receber a medicação. Ao todo, serão seis sessões de quimioterapia, seguidas por radioterapia, em um processo que exige força e resiliência.
    No dia 14 de outubro, aliás, Val Marchiori foi internada para a implantação de um cateter, por onde passou a receber a medicação. Ao todo, serão seis sessões de quimioterapia, seguidas por radioterapia, em um processo que exige força e resiliência.
  • Conhecida por exibir um alto padrão de vida na internet, Marchiori se depara com outra situação desconfortável. Afinal, responde a processo por parte de um dos maiores bancos do país devido a uma dívida milionária vinculada a um cartão de crédito. Ela foi condenada a pagar R$ 2,6 milhões ao Banco Bradesco.
    Conhecida por exibir um alto padrão de vida na internet, Marchiori se depara com outra situação desconfortável. Afinal, responde a processo por parte de um dos maiores bancos do país devido a uma dívida milionária vinculada a um cartão de crédito. Ela foi condenada a pagar R$ 2,6 milhões ao Banco Bradesco.
  • A proposta de acordo feita por ela, no valor de R$ 15 mil, foi recusada pelo banco. A juíza considerou as provas documentais suficientes para comprovar a dívida e descartou alegações de juros abusivos, afirmando que as taxas estavam dentro da média do mercado.
    A proposta de acordo feita por ela, no valor de R$ 15 mil, foi recusada pelo banco. A juíza considerou as provas documentais suficientes para comprovar a dívida e descartou alegações de juros abusivos, afirmando que as taxas estavam dentro da média do mercado.
  • O advogado da empresária afirmou que a sentença não é definitiva e que irá recorrer da decisão.
    O advogado da empresária afirmou que a sentença não é definitiva e que irá recorrer da decisão.
  • A socialite questionou a falta de detalhes sobre as faturas não pagas e a ausência de um contrato assinado.
    A socialite questionou a falta de detalhes sobre as faturas não pagas e a ausência de um contrato assinado.
  • O Bradesco rebateu, afirmando que o desbloqueio do cartão dispensa documentos físicos e que apresentou comprovantes de consumo.
    O Bradesco rebateu, afirmando que o desbloqueio do cartão dispensa documentos físicos e que apresentou comprovantes de consumo.
  • Natural de Arapongas, Paraná, Val Marchiori é uma socialite, empresária, apresentadora e ex-modelo brasileira.
    Natural de Arapongas, Paraná, Val Marchiori é uma socialite, empresária, apresentadora e ex-modelo brasileira.
  • Antes de ficar famosa, Marchiori teve sua origem em uma família humilde. Começou a trabalhar cedo, vendendo cosméticos e máquinas de escrever.
    Antes de ficar famosa, Marchiori teve sua origem em uma família humilde. Começou a trabalhar cedo, vendendo cosméticos e máquinas de escrever.
  • Durante os anos 1980 e 1990, participou de concursos de beleza e foi modelo na Itália, antes de retornar ao Brasil.
    Durante os anos 1980 e 1990, participou de concursos de beleza e foi modelo na Itália, antes de retornar ao Brasil.
  • Junto do irmão, Marcos Marchiori, fundou uma transportadora (Valmar Transportes) e começou a trilhar sua ascensão social e financeira.
    Junto do irmão, Marcos Marchiori, fundou uma transportadora (Valmar Transportes) e começou a trilhar sua ascensão social e financeira.
  • No universo televisivo, Marchiori apresentou um quadro sobre o universo do luxo no programa de Amaury Jr., na RedeTV!, entre 2009 e 2011.
    No universo televisivo, Marchiori apresentou um quadro sobre o universo do luxo no programa de Amaury Jr., na RedeTV!, entre 2009 e 2011.
  • Em 2012, ganhou notoriedade nacional ao integrar o reality show
    Em 2012, ganhou notoriedade nacional ao integrar o reality show "Mulheres Ricas", transmitido pela TV Band.
  • No programa, ela exibia sua rotina de compras, viagens e sua paixão por champanhe.
    No programa, ela exibia sua rotina de compras, viagens e sua paixão por champanhe.
  • Em 2015, a empresária lançou um livro intitulado
    Em 2015, a empresária lançou um livro intitulado "O Livro de Ouro da Val - 7 passos para a riqueza e prosperidade", uma autobiografia com elementos de autoajuda.
  • A vida pessoal de Marchiori é frequentemente alvo da mídia. Ela é mãe de filhos gêmeos, Victor e Eike, de seu relacionamento com o empresário bilionário Evaldo Ulinski. Eles terminaram em 2015.
    A vida pessoal de Marchiori é frequentemente alvo da mídia. Ela é mãe de filhos gêmeos, Victor e Eike, de seu relacionamento com o empresário bilionário Evaldo Ulinski. Eles terminaram em 2015.
  • Em 2016, Marchiori passou a se relacionar com o milionário italiano Giuseppe Picolli, mas o namoro durou apenas alguns meses.
    Em 2016, Marchiori passou a se relacionar com o milionário italiano Giuseppe Picolli, mas o namoro durou apenas alguns meses.
  • Em 2020, a socialite oficializou a uniÃ£o com outro empresÃ¡rio, Thiago Castilho. ApÃ³s relatar ter sido vÃ­tima de violÃªncia domÃ©stica, ela deu entrada no divÃ³rcio em 2024.
    Em 2020, a socialite oficializou a uniÃ£o com outro empresÃ¡rio, Thiago Castilho. ApÃ³s relatar ter sido vÃ­tima de violÃªncia domÃ©stica, ela deu entrada no divÃ³rcio em 2024. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
  • Dois meses depois de terminar com Castilho, a empresária assumiu um novo relacionamento com o advogado Amilton Augusto, com quem está junto até hoje.
    Dois meses depois de terminar com Castilho, a empresária assumiu um novo relacionamento com o advogado Amilton Augusto, com quem está junto até hoje.
