Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Augusto Cury anuncia pré-candidatura à Presidência pelo Avante

Psiquiatra mais lido do mundo na atualidade disse querer "contribuir para a construção do Brasil dos nossos sonhos"

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
05/04/2026 17:49

compartilhe

SIGA
×
O psiquiatra Augusto Cury
O psiquiatra Augusto Cury crédito: Divulgação

O psiquiatra Augusto Cury anunciou oficialmente neste domingo (5/4) que é pré-candidato à Presidência da República. Ele se filiou ao Avante para entrar na disputa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O anúncio veio em post com foto junto ao ex-deputado federal mineiro Luis Tibé, presidente nacional do Avante, que se licenciou da Câmara nesta semana.

“O povo brasileiro não aguenta mais essa polarização e é preciso virar essa página com alguém que consiga fazer o nosso país avançar com prosperidade e qualidade de vida para as pessoas”, disse Tibé.

Leia Mais

Augusto Cury

Paulista, de 67 anos, Augusto Cury é o psiquiatra mais lido do mundo na atualidade. Ele escreveu best sellers como "O vendedor de sonhos" e "Nunca desista dos seus sonhos" e teve livros publicados em mais de 70 países.

No anúncio da pré-candidatura, Cury disse que conversou com diversos políticos, como o ex-presidente Michel Temer (MDB), o ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves (PSDB) e o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Meu objetivo é contribuir para a construção do Brasil dos nossos sonhos. Não amo o poder, não preciso do poder e não busco o poder pelo poder. Não se trata de um projeto pessoal, mas de uma jornada. Uma jornada 100% baseada em projetos e 0% de ataques pessoais”, escreveu.

Tópicos relacionados:

avante candidatura eleicoes-2026 presidencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay