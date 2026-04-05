Augusto Cury anuncia pré-candidatura à Presidência pelo Avante

O psiquiatra Augusto Cury anunciou oficialmente neste domingo (5/4) que é pré-candidato à Presidência da República. Ele se filiou ao Avante para entrar na disputa.

O anúncio veio em post com foto junto ao ex-deputado federal mineiro Luis Tibé, presidente nacional do Avante, que se licenciou da Câmara nesta semana.

“O povo brasileiro não aguenta mais essa polarização e é preciso virar essa página com alguém que consiga fazer o nosso país avançar com prosperidade e qualidade de vida para as pessoas”, disse Tibé.

Augusto Cury

Paulista, de 67 anos, Augusto Cury é o psiquiatra mais lido do mundo na atualidade. Ele escreveu best sellers como "O vendedor de sonhos" e "Nunca desista dos seus sonhos" e teve livros publicados em mais de 70 países.

No anúncio da pré-candidatura, Cury disse que conversou com diversos políticos, como o ex-presidente Michel Temer (MDB), o ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves (PSDB) e o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS)

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“Meu objetivo é contribuir para a construção do Brasil dos nossos sonhos. Não amo o poder, não preciso do poder e não busco o poder pelo poder. Não se trata de um projeto pessoal, mas de uma jornada. Uma jornada 100% baseada em projetos e 0% de ataques pessoais”, escreveu.

