Deputado do MBL anti-aborto tentou convencer namorada a abortar

Um áudio vazado revelou que o deputado estadual Guto Zacarias (Missão-SP), membro do MBL (Movimento Brasil Livre) tentou convencer a ex-namorada a abortar uma gravidez. Ele, no entanto, é contra a legalização do aborto.

Zacarias, que é pré-candidato a deputado federal, reconheceu a veracidade do vazamento, mas disse que tomou “a melhor decisão da vida” ao não interromper a gravidez. Hoje, a filha do deputado com Giovana Pereira, ex-namorada, tem um ano.

“Discutimos essa hipótese absurda [abortar], mas graças a Deus, rapidamente, conversamos, colocamos a cabeça no lugar e tomamos a decisão correta. Apesar desse pensamento pecador, isso nunca evoluiu. Nunca foi para frente. Eu nunca forcei a Giovana a nada”, disse o parlamentar, em vídeo publicado nas redes sociais.

Em fevereiro de 2025, a ex-companheira protocolou um Boletim de Ocorrência contra ele por violência psicológica. No vídeo, ao lado de Zacarias, ela disse ter sido “mal instruída” por um advogado: “Ele nunca me forçou a nada, ele nunca me ameaçou. Eu fui mal instruída por um advogado que, no momento de fragilidade da minha gravidez me levou a fazer esse depoimento, do qual eu me arrependi e já pedi para que fosse arquivado”.

O BO levou o Ministério Público de São Paulo (MPSP) a denunciar o parlamentar, conforme informação do Brasil de Fato, que teve acesso ao processo, que corre em segredo de Justiça. A denúncia afirma que Zacarias teria usado “manipulação, chantagem emocional e constrangimentos reiterados” à ex-companheira, que “sofreu com episódios de pânico, insônia, sensação de perseguição e medo constante de que o denunciado pudesse invadir sua residência para forçá-la a interromper a gestação”.

Áudio vazado

Em 2024, após a descoberta da gravidez, Guto Zacarias enviou um áudio à então namorada em que defende que ela aborte: “No Brasil, em São Paulo, em bairro de elite, é muito raro acontecer algum problema”.

“O método não é algo invasivo, não tem sangue. Demora de 20 a 25 minutos, é feito no Jardins [bairro nobre em São Paulo], com especialista na área. É caríssimo, mas não tem o menor risco de acontecer qualquer outra coisa. É algo absolutamente limpo, em todos os quesitos”, disse.

Ele ainda relatou, “com autoridade”, como disse, que o conteúdo sobre aborto difundido nas redes sociais é para desestimular as pessoas a escolherem a prática, “muitas vezes com exagero".

“Não consigo entender nenhum motivo para não fazer o [aborto] desse método”, falou Zacarias.

Anti-aborto

O deputado historicamente se posiciona contra o aborto. Em um post em 2022, escreveu: “A grande questão é que um feto não é parte do corpo da mulher. Ele é um corpo próprio. Com vida própria. A liberdade que eu defendo para as mulheres é a mesma que eu defendo… para o feto”.

Ele não mudou de posição, mas disse que ter considerado a possibilidade de abortar foi fruto de um momento de fragilidade: “Nós tínhamos acabado de descobrir que seríamos pais tão jovens, eu com 23 anos e ela com 22”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Da mesma maneira que dá para ser cristão e ter um momento pecador, dá para você ser contra o aborto e, em um momento de pressão, pensar em fazer alguma besteira. Mas prontamente voltar à consciência e não dar andamento a isso, que foi o nosso caso”, completou Zacarias.

