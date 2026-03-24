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ELEIÇÕES 2026

Silvia Abravanel se filia ao PSD e pretende ser deputada federal

Filha de Silvio Santos se filia ao partido nesta terça-feira (24/3); Assessoria da empresária e apresentadora ainda não cravou candidatura

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24/03/2026 14:58

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Silvia Abravanel quer ser deputada federal
Silvia Abravanel quer ser deputada federal crédito: Divulgação/SBT

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Silvia Abravanel, de 54 anos, filha de Silvio Santos (1930-2024), se candidatará a um cargo de deputada federal pelo Partido Social Democrático (PSD). 

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Silvia vai se filiar nesta terça-feira (24/3) ao PSD, na sede do partido. Ela pretende participar das eleições de outubro, disputando uma vaga de deputada federal. A informação foi divulgada pelo PSD. A Splash, a assessoria de Silvia confirma a filiação, mas aguarda para falar em uma candidatura. 

A filha de Silvio Santos apresentou programas infantis na grade do SBT. Silvia esteve à frente do "Bom Dia & Cia" por nove anos, e apresenta o "Sábado Animado". Também é uma das apresentadoras do Teleton, transmitido anualmente pelo canal. 

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Silvia é formada em medicina veterinária pela Universidade Paulista (UNIP). É casada com Gustavo Moura, da dupla sertaneja Gustavo Moura e Rafael, e tem duas filhas, Amanda e Luana, frutos de casamentos antigos. 

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Silvio Santos, pai de Silvia, tentou ser presidente em 1989. Ele foi declarado inelegível, e a campanha acabou durando apenas dez dias. Fábio Faria, cunhado de Silvia e marido de Patricia Abravanel, também é político. Filiado ao Progressistas (PP), exerceu quatro mandatos como deputado federal pelo Rio Grande do Norte e foi ministro das Comunicações de Jair Bolsonaro entre 2020 e 2022.

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