Assine
overlay
Início Cultura
TV

Silvia Abravanel se emociona ao falar de Dia dos Pais sem Silvio Santos

Durante o encerramento do programa 'Sábado animado', a filha de Silvio Santos dedicou palavras de homenagem ao pai e disse ser 'muito difícil' este momento

Publicidade
Carregando...
AS
ADRIELLY SOUZA
AS
ADRIELLY SOUZA
Repórter
10/08/2025 16:09

compartilhe

Siga no
x
Silvio Santos deixou seis filhas. Cíntia Abravanel, a mais velha, que é mãe do ator Tiago Abravanel, e Silvia Abravanel são fruto do casamento com Maria Aparecida Vieira Abravanel. Na união com Íris Abravanel nasceram Daniela Abravanel Beyruti, Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel.
Silvio Santos deixou seis filhas: Cíntia Abravanel, a mais velha, que é mãe do ator Tiago Abravanel, e Silvia Abravanel são fruto do casamento com Maria Aparecida Vieira Abravanel. Na união com Íris Abravanel nasceram Daniela Abravanel Beyruti, Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel crédito: Reprodução/Instagram

Silvia Abravanel encerrou o programa Sábado Animado desse sábado (9/8) com um momento carregado de emoção. Às vésperas do Dia dos Pais, a apresentadora dedicou palavras carinhosas a Silvio Santos, que morreu em 17 de agosto de 2024, e falou sobre como será enfrentar a data pela primeira vez sem o pai.

Leia Mais

Com a voz embargada e os olhos marejados, ela desejou um domingo especial ao público, mas não escondeu a saudade. "Amanhã não vai ser um dia fácil, mas sei que meu papai estará ao lado de Deus, o Pai de todos os pais, e do papai dele, o meu avô querido, vovô Alberto", disse.

Silvia também aproveitou o momento para deixar um recado afetuoso aos telespectadores. "Desejo que todos vocês sejam muito abençoados, com muita paz, saúde e alegria; que abracem seus filhos e que seus filhos também os abracem, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Silvio Santos, ícone da televisão brasileira, morreu aos 93 anos, vítima de broncopneumonia, após complicações provocadas pelo vírus Influenza (H1N1). Sua partida, há quase um ano, segue sendo sentida por fãs e familiares.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay