Silvia Abravanel se emociona ao falar de Dia dos Pais sem Silvio Santos

Silvia Abravanel encerrou o programa Sábado Animado desse sábado (9/8) com um momento carregado de emoção. Às vésperas do Dia dos Pais, a apresentadora dedicou palavras carinhosas a Silvio Santos, que morreu em 17 de agosto de 2024, e falou sobre como será enfrentar a data pela primeira vez sem o pai.

Com a voz embargada e os olhos marejados, ela desejou um domingo especial ao público, mas não escondeu a saudade. "Amanhã não vai ser um dia fácil, mas sei que meu papai estará ao lado de Deus, o Pai de todos os pais, e do papai dele, o meu avô querido, vovô Alberto", disse.

Silvia também aproveitou o momento para deixar um recado afetuoso aos telespectadores. "Desejo que todos vocês sejam muito abençoados, com muita paz, saúde e alegria; que abracem seus filhos e que seus filhos também os abracem, afirmou.

Silvio Santos, ícone da televisão brasileira, morreu aos 93 anos, vítima de broncopneumonia, após complicações provocadas pelo vírus Influenza (H1N1). Sua partida, há quase um ano, segue sendo sentida por fãs e familiares.