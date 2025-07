Caçula de Silvio Santos é exposta pela irmã em podcast

A executiva Renata Abravanel, filha caçula de Silvio Santos, teve sua vida pessoal exposta de forma inesperada nesta quinta-feira (3/7), após a irmã, Cíntia Abravanel, revelar publicamente em um podcast que ela está divorciada. A fala aconteceu durante uma entrevista ao Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro, e pegou muita gente de surpresa, já que Renata sempre manteve descrição absoluta sobre assuntos íntimos.

Durante a conversa, Sérgio Mallandro se confundiu sobre o estado civil das herdeiras do comunicador e perguntou diretamente: “E a Renata? Está casada a Renata?”. Sem rodeios, Cíntia respondeu: “Não. Ela se separou”. Ao ser questionada se a irmã está solteira, respondeu com sinceridade: “Não sei. O importante é que ela é uma boa mãe e tem uma família linda.”

Separação confirmada por Renata após repercussão

Após a repercussão da revelação, Renata Abravanel confirmou em nota ao portal Estrelando que a separação aconteceu em 2022. “Tenho profundo respeito pela história que construímos juntos, mas, sobretudo, pelo futuro e pelo bem-estar dos nossos filhos, que merecem crescer com leveza e discrição. Por isso, conduzimos todo o processo de forma reservada”, afirmou.

Quem é Renata Abravanel?

Apelidada de “filha número seis” de Silvio Santos, Renata Abravanel é a mais nova entre as herdeiras do comunicador e uma das menos conhecidas do grande público. Apesar disso, tem papel de destaque nos bastidores: desde 2020, ocupa o cargo de presidente do Grupo Silvio Santos, que administra empresas como o SBT, a Jequiti e o Hotel Jequitimar.

Formada em administração pela Universidade Liberty, nos Estados Unidos, em 2008, Renata também cursou programas executivos de gestão em instituições brasileiras e, em 2022, concluiu um curso voltado à presidência corporativa em Harvard.

Ela foi casada com o empresário Caio Curado, com quem teve dois filhos, Nina e André. Mesmo com a separação, o respeito mútuo entre os dois se manteve, assim como a decisão de preservar a vida pessoal longe dos holofotes.

