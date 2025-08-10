‘One Piece’: Netflix divulga novo trailer e confirma 3ª temporada da série

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Netflix revelou,na madrugada deste domingo (10/8), o primeiro trailer da 2ª temporada de “One Piece: A Série”. A prévia apresenta alguns dos principais personagens que chegam ao live-action, incluindo Nico Robin (Lera Abova), Vivi (Charithra Chandran) e Smoker (Callum Kerr).

A novidade veio acompanhada de outra boa notícia para os fãs: a terceira temporada da série já está confirmada. A plataforma de streaming, no entanto, não divulgou a data de estreia dos novos episódios, dizendo apenas que eles chegam em 2026.

O elenco principal, que retorna para o novo ano, conta com Iñaki Godoy (Luffy), Mackenyu (Zoro), Jacob Romero Gibson (Usopp), Emily Rudd (Nami), Taz Skylar (Sanji), Peter Gadiot (Shanks), Morgan Davies (Koby), Ilia Isorelýs (Alvida), Aidan Scott (Helmeppo) e Jeff Ward (Buggy).

O novo ano vai adaptar eventos que antecedem a saga Alabasta, prevista para ser explorada de forma mais completa na terceira temporada.

Quais os novos personagens de “One Piece”?

A Netflix divulgou que a segunda temporada terá novos personagens, interpretados por: