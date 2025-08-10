Assine
‘One Piece’: Netflix divulga novo trailer e confirma 3ª temporada da série

Segunda temporada estreia em 2026

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
10/08/2025 10:37

Nova temporada de 'One Piece' chega em 2026 crédito: Netflix

A Netflix revelou,na madrugada deste domingo (10/8), o primeiro trailer da 2ª temporada de “One Piece: A Série”. A prévia apresenta alguns dos principais personagens que chegam ao live-action, incluindo Nico Robin (Lera Abova), Vivi (Charithra Chandran) e Smoker (Callum Kerr).

A novidade veio acompanhada de outra boa notícia para os fãs: a terceira temporada da série já está confirmada. A plataforma de streaming, no entanto, não divulgou a data de estreia dos novos episódios, dizendo apenas que eles chegam em 2026.

O elenco principal, que retorna para o novo ano, conta com Iñaki Godoy (Luffy), Mackenyu (Zoro), Jacob Romero Gibson (Usopp), Emily Rudd (Nami), Taz Skylar (Sanji), Peter Gadiot (Shanks), Morgan Davies (Koby), Ilia Isorelýs (Alvida), Aidan Scott (Helmeppo) e Jeff Ward (Buggy).

O novo ano vai adaptar eventos que antecedem a saga Alabasta, prevista para ser explorada de forma mais completa na terceira temporada.

Quais os novos personagens de “One Piece”?

A Netflix divulgou que a segunda temporada terá novos personagens, interpretados por:

  • Charithra Chandran como Miss Wednesday/Vivi;
  • Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra;
  • Katey Sagal como Drª. Kureha;
  • Mark Harelik como Dr. Hiriluk;
  • Daniel Lasker como Mr. 9;
  • Camrus Johnson como Mr. 5;
  • Jazzara Jaslyn como Miss Valentine;
  • David Dastmalchian como Mr. 3;
  • Werner Coetser como Dorry;
  • Brendan Murray como Brogy;
  • Clive Russell como Crocus;
  • Callum Kerr como Smoker;
  • Julia Rehwald como Tashigi;
  • Rob Colletti como Wapol;
  • Ty Keogh como Dalton;
  • Joe Manganiello como Mr. 0/Crocodile;
  • Lera Abova como Miss All-Sunday/Nico Robin.

Tópicos relacionados:

anime cultura serie streaming televisao

