Evolução nas formas de doar para o Teleton: Pix e QR Code

O evento do Teleton, a ser realizado nos dias 7 e 8 de novembro, transformou nos últimos anos sua principal ferramenta de doação. Os antigos números de telefone, que, por décadas, simbolizaram a campanha realizada pelo SBT para arrecadar fundos para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), deram espaço a métodos digitais muito mais ágeis, como o Pix e o QR Code.

Essa transição modernizou a forma como as pessoas contribuem. Com um smartphone em mãos, basta apontar a câmera para o QR Code exibido na tela da TV para ser direcionado ao aplicativo do banco e finalizar a contribuição em segundos.

A agilidade é o principal benefício dessa inovação. A eliminação de etapas, como a necessidade de discar e esperar a chamada ser completada, reduz o atrito e incentiva as doações por impulso durante a programação ao vivo. A experiência se tornou mais fluida e alinhada aos hábitos de uma população cada vez mais conectada.

A revolução do Pix na solidariedade

O Pix se consolidou como o grande protagonista da arrecadação. A ferramenta permite que qualquer pessoa doe qualquer quantia, a qualquer momento, usando a chave oficial divulgada pelo programa. Essa flexibilidade rompe com o modelo de valores pré-determinados das ligações telefônicas, democratizando o ato de doar e permitindo que mais gente participe com o valor que puder.

Essa modernização não apenas simplifica o processo, mas também amplia o alcance da campanha. A facilidade das transações digitais atrai um público mais jovem e habituado a resolver tudo pelo celular. Ao adotar as novas tecnologias, o Teleton garante sua relevância e potencializa o volume de recursos destinados aos atendimentos e tratamentos da AACD.

Para quem deseja colaborar, os canais digitais são os mais práticos e recomendados pela campanha. Veja as principais formas de contribuir:

Pix: utilizando a chave oficial divulgada durante o evento, como o e-mail doeteleton@aacd.org.br ou (11) 94311-0144 ; A transação é instantânea e pode ser feita a partir de qualquer valor.

QR Code: apontando a câmera do celular para o código exibido na tela da TV durante o programa. O código direciona diretamente para o pagamento no aplicativo bancário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.