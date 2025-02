Antonia Fontenelle se rende à Plataforma adulta

Aos 50 anos, Fontenelle segue fiel à sua palavra e à sua capacidade de se reinventar. Uma década após prometer que posaria novamente aos 50, ela cumpre sua promessa, mas de uma forma inovadora: agora como rosto da Zexter, plataforma que vai além do entretenimento adulto e aposta em um novo modelo de marketplace digital para influenciadores e artistas.

De maneira inovadora e conectando criadores de conteúdo e personalidades públicas a um ecossistema de interação e monetização, a Zexter aposta na autenticidade, opinião forte e trajetória versátil no entretenimento de Antonia para reforçar os seus valores em um espaço disruptivo no mercado de conteúdo adulto e exclusivo, que movimenta cifras bilionárias, com um gasto estimado de mais de 10 bilhões de dólares na América do Sul. O Brasil ocupa a décima posição global entre os países que mais consomem esse tipo de conteúdo, evidenciando um enorme potencial de crescimento para a Zexter.

Bruno Souza, CEO da Zexter, destaca que a escolha de Fontenelle como embaixadora foi estratégica. “Ela representa exatamente o que buscamos na plataforma: autenticidade, carisma e um olhar inovador para os novos formatos de conteúdo digital. A Zexter não é apenas sobre um nicho específico, mas sobre criar oportunidades reais para personalidades monetizarem sua presença online”, afirma o executivo.

Fontenelle também compartilhou seu entusiasmo com a parceria: “estamos falando de uma plataforma diferenciada, com um grande shopping online onde criadores de conteúdo e artistas podem vender seus produtos. Há espaço para lifestyle, entretenimento e, claro, conteúdo adulto — porque a vida não tem limites”, destaca.

Mais do que uma participação pontual, Fontenelle enxerga na Zexter uma oportunidade de negócio e um diferencial no mercado digital. “Quero usar esse movimento ao meu favor, para expandir minha marca e, claro, ganhar dinheiro. Já vivi muita coisa, agora quero me estruturar para o futuro, viajar, aproveitar a vida e transformar essa oportunidade em algo grandioso”, completa.

Com essa nova empreitada, Antonia Fontenelle reafirma sua capacidade de se reinventar e se posiciona como uma das principais vozes no novo cenário digital, trazendo seu selo de qualidade e credibilidade para a Zexter.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.