Quem é Augusto Cury, anunciado como pré-candidato à Presidência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Natural de Colina, interior de São Paulo, Augusto Jorge Cury, de 67 anos, é médico psiquiatra formado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e publicou mais de 70 livros, com obras traduzidas em 70 países e mais de 25 milhões de exemplares vendidos apenas no Brasil.

Com 9 milhões de seguidores nas redes sociais, Cury anunciou a intenção de se candidatar à Presidência da República, conforme divulgado por meio do perfil do partido Avante no Instagram no domingo de Páscoa, 5 de abril.

Em seu perfil, o psiquiatra fez uma publicação agradecendo a políticos que o receberam para uma conversa "calorosa e entusiasmada", citando nomes como o ex-presidente Michel Temer (MDB), Gilberto Kassab (PSD), Aécio Neves (PSDB-MG), Renata Abreu (Podemos-SP), Pastor Everaldo (Podemos) e Aldo Rebelo (DC).

Em 2022, o Avante lançou o deputado federal André Janones (hoje na Rede-MG), mas depois retirou a candidatura e decidiu apoiar Lula (PT) para um terceiro mandato.

Estátua pichada com batom

No início de 2025, durante os desdobramentos sobre a dosimetria das penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, Cury publicou um vídeo apelando aos membros do Supremo Tribunal Federal (STF) para que revissem a condenação de Débora Rodrigues, sentenciada a 14 anos e que ficou conhecida após pichar a estátua "A Justiça" com batom durante os ataques na Praça dos Três Poderes.

Na ocasião, o psiquiatra argumentou que a separação de uma mãe de seus dois filhos poderia causar traumas severos e problemas na formação da personalidade das crianças. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais por líderes da direita, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado Sóstenes Cavalcante (PL).

Cury pesquisou em sua trajetória sobre as dinâmicas da emoção e a construção de conhecimento da mente humana.

Eentre os seus títulos mais populares, "O vendedor de sonhos" é um dos maiores best-sellers. Recebeu em 2009 o prêmio de Melhor Ficção pela Academia Chinesa de Letras e foi adaptado ao cinema em uma coprodução da Warner/Fox.

Cury se apresenta como criador da "teoria da inteligência multifocal", uma tentativa de explicar o funcionamento da mente humana e as formas para exercer maior domínio sobre a vida por meio da inteligência e do pensamento.

Síndrome do pensamento acelerado

Também escreve sobre a "síndrome do pensamento acelerado", tratando do esgotamento mental causado pelo excesso de informações. A síndrome, porém, não é reconhecida pela ciência nem aparece na Classificação Internacional de Doenças (CID).

Em 2018, o escritor fundou a Academia de Gestão da Emoção, uma plataforma de cursos on-line focada em pessoas e empresas.

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Segundo pesquisas eleitorais recentes, o cenário mais provável para um segundo turno é entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Questionado sobre futuras alianças, Cury tem deixado seu apoio em aberto. Em entrevista ao portal UOL, o pré-candidato afirmou: "Quem aderir às minhas teses, poderá contar com o meu coração".