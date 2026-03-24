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ELEIÇÕES 2026

Pré-candidato à Presidência sobre anúncio da camisa da Seleção: ‘Favelagem’

Fundador do MBL já prometeu "acabar com as favelas" caso seja eleito

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
24/03/2026 18:24

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Nike anunciou nesta semana a camisa da Seleção para a próxima Copa do Mundo
Nike anunciou nesta semana a camisa da Seleção para a próxima Copa do Mundo crédito: Reprodução/Nike

O pré-candidato à Presidência Renan Santos (Missão) criticou a campanha da Nike para apresentar a nova camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

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“Parabéns por mais essa favelagem (sic)”, escreveu o empresário, que é um dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL).

Nova camisa da Seleção Brasileira

O anúncio da camisa mostra jovens, em maioria negros, jogando futebol em um chão de areia. No vídeo, aparecem diversos elementos que remetem à cultura popular nacional, como cadeiras de plástico, pipa, objetos de praia, um vendedor de milho e até um cachorro “caramelo”.

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A campanha também foi criticada pela vereadora de São Paulo Amanda Vettorazzo (União Brasil), membro do MBL: “A Nike resolveu adotar a estética da pobreza para fazer o marketing da seleção brasileira para a Copa. Tudo remete à favela, à miséria. É esteticamente feio. Simbolicamente pavoroso. O Brasil não é isso”.

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Renan Santos já prometeu “acabar com as favelas” se for eleito. “Favela é uma bosta. A cultura que sai da favela, infelizmente, quase sempre é uma bosta. A favela e a cultura da favela não reflete a mentalidade trabalhadora de muitas pessoas que vivem lá”, disse, em vídeo publicado nas redes sociais.

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