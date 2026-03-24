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REPERCUSSÃO

'Migalha ditatorial' diz Carlos Bolsonaro sobre prisão domiciliar do pai

Filho de Jair Bolsonaro ressaltou que o benefício concedido por Moraes "não fecha o debate, e sim inicia"

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LC
Letícia Corrêa
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Letícia Corrêa
Repórter
24/03/2026 17:45

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Jair Bolsonaro e Carlos Bolsonaro
Jair Bolsonaro e Carlos Bolsonaro crédito: Reprodução/Instagram

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) afirmou estar “extremamente aliviado” com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de conceder prisão domiciliar temporária ao ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira (24/3). O dirigente do PL em Santa Catarina, porém, classificou a medida como “migalha ditatorial".

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“É óbvio que fico extremamente aliviado em finalmente ver meu pai em casa, podendo ser cuidado de forma mais adequada, aumentando sua possibilidade de sobreviver frente a tantas comorbidades médicas expostas ao longo de meses”, escreveu na rede social X.

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“Mas isso não pode ser tratado como justiça e nem celebrado como tal, frente a um processo repleto de ilegalidades expostas pela própria imprensa! [...] Eu quero ver o presidente em casa, mas não devemos, de maneira nenhuma, normalizar o fim de sua liberdade e comemorar migalhas ditatoriais”, seguiu.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado e estava detido na Papudinha até ser internado no hospital DF Star, em Brasília, em 13 de março, com broncopneumonia.

Moraes autorizou a prisão domiciliar de 90 dias para que o ex-presidente possa se recuperar do último problema de saúde. Após o término do período estipulado, as condições de saúde do pai do ex-vereador serão reanalisadas, com o intuito de decidir se ele fica permanentemente em casa.

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*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

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