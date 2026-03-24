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TRAMA GOLPISTA

'Obrigada, meu Deus', agradece Michelle por prisão domiciliar de Bolsonaro

Ministro Alexandre de Moraes decidiu pela liberação do ex-presidente para cumprir pena em regime domiciliar

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Giovanna Sfalsin - Correio Braziliense
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Giovanna Sfalsin - Correio Braziliense
Repórter
24/03/2026 17:27

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Presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, durante reunião com a bancada feminina do PL na sede do partido. O encontro contou com as presenças do Presidente Nacional do PL, Valdemar Costa Neto, do Presidente de Honra do PL, Jair Bolsonaro, do Secretario de Relações Institucionais do PL, Braga Netto, e do Senador Magno Malta. Foto.: Beto Barata/ PL
Michelle foi às redes agradecer o carinho de apoiadores ao ex-presidente crédito: Beto Barata

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro publicou uma mensagem nas redes sociais nesta terça-feira (24/3), após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que concede prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado.

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"Obrigada, meu Deus!", agradeceu Michelle nas redes sociais, ao tomar conhecimento da deliberação.

A decisão ocorre após o agravamento do estado de saúde de Bolsonaro, que permanece internado no hospital DF Star, em Brasília, desde 13 de março, devido a uma broncopneumonia bacteriana decorrente de um episódio de broncoaspiração.

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Michelle Bolsonaro em post no Instagram
Michelle Bolsonaro em post no Instagram (foto: Reprodução/Instagram)

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Na segunda-feira (23/3), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, emitiu parecer favorável à decisão, afirmando que a saúde do ex-presidente “demanda atenção constante e atenta que o ambiente familiar, mas não o sistema prisional em vigor, está apto para propiciar”.

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