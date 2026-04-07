Como ser um mesário voluntário nas eleições? Veja passo a passo

A Justiça Eleitoral já iniciou a convocação e o cadastro de voluntários para trabalhar como mesários nas Eleições 2026. Esta é uma oportunidade para cidadãos participarem ativamente do processo democrático, garantindo a transparência e o bom funcionamento da votação no dia do pleito. O processo de inscrição é simples, totalmente on-line e oferece benefícios aos selecionados.

Qualquer eleitor maior de 18 anos e em situação regular com a Justiça Eleitoral pode se voluntariar. O trabalho do mesário é fundamental para organizar a seção eleitoral, identificar os eleitores, autorizá-los a votar, operar a urna eletrônica e conduzir os procedimentos de abertura e encerramento da votação. A participação é uma contribuição direta para a cidadania.

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Quem pode ser mesário voluntário?

Para se candidatar, é preciso atender a alguns requisitos básicos. Além de ter mais de 18 anos, o cidadão não pode ser candidato ou parente de candidato até o segundo grau. Também ficam fora aqueles que ocupam cargos de confiança no poder Executivo, membros de diretórios de partidos políticos que exerçam função executiva, autoridades policiais ou que trabalham no serviço eleitoral. A ideia é garantir a isenção e a imparcialidade durante todo o processo.

Quais são os benefícios de ser mesário?

A colaboração como mesário não é remunerada, mas a legislação prevê uma série de vantagens para quem participa. O principal benefício é a dispensa do serviço, seja público ou privado, por dois dias para cada dia trabalhado na eleição, incluindo os dias de treinamento. Além disso, os voluntários recebem auxílio-alimentação no valor de R$ 65 por dia de atuação.

Outro ponto importante é que o trabalho como mesário pode servir como critério de desempate em concursos públicos, desde que essa possibilidade esteja prevista no edital. Algumas universidades conveniadas aos tribunais regionais eleitorais (TREs) também oferecem o aproveitamento das horas trabalhadas como atividade extracurricular.

Como fazer a inscrição passo a passo

O processo para se tornar um mesário voluntário é rápido e pode ser feito pela internet. O cadastro pode ser feito pelo aplicativo e-Título ou pelo site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do seu estado. Para se inscrever pelo site, siga os seguintes passos:

Acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do seu estado.

Procure pela seção “Eleições” e selecione a aba “Mesário”.

Clique no link “Mesário(a) Voluntário(a)”

Preencha o formulário de inscrição com sua data de nascimento e número do título de eleitor.

Revise as informações e confirme a sua inscrição.

Após o cadastro, o eleitor deve aguardar o contato da sua zona eleitoral. É importante lembrar que a inscrição não garante a convocação, que depende da necessidade de cada local de votação. Os selecionados passam por um treinamento obrigatório para aprender todas as funções que desempenharão no dia da eleição.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.