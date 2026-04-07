e-Título: conheça todas as vantagens do título de eleitor digital

A praticidade de resolver pendências com a Justiça Eleitoral sem sair de casa tem um nome: e-Título. O aplicativo oficial, disponível gratuitamente para smartphones e tablets, funciona como a versão digital do título de eleitor e reúne uma série de serviços que facilitam a vida do cidadão, sendo uma ferramenta essencial para regularizar a situação antes do fechamento do cadastro, que ocorre nos anos de eleição.

Desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o documento digital tem a mesma validade legal que a versão em papel. Se o eleitor já realizou o cadastramento biométrico e sua foto aparece no aplicativo, o e-Título substitui qualquer outro documento de identificação na hora de votar.

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O grande diferencial do e-Título está nas funcionalidades que ele oferece diretamente na palma da mão. Com o aplicativo, é possível consultar o local de votação, verificar a existência de multas e emitir a guia para pagamento. Tudo de forma rápida e segura, sem a necessidade de deslocamento até um cartório eleitoral.

Principais vantagens do documento digital

A principal vantagem é a conveniência. O documento fica armazenado no celular, eliminando o risco de perdê-lo ou esquecê-lo no dia da eleição. Além disso, o acesso é protegido por senha, garantindo a segurança dos dados do eleitor. Após o primeiro acesso, informações essenciais como o local de votação podem ser consultadas mesmo offline. Outros benefícios importantes incluem:

Emissão de certidões: o aplicativo permite gerar a certidão de quitação eleitoral e a de crimes eleitorais, documentos frequentemente exigidos em concursos públicos e para a emissão de passaporte.

Justificativa de ausência: quem estiver fora do seu domicílio eleitoral no dia da votação pode usar o sistema de geolocalização do aplicativo para justificar a ausência de maneira simples e imediata.

Acessibilidade: o e-Título possui recursos que facilitam o uso por pessoas com deficiência visual e daltonismo, tornando o processo eleitoral mais inclusivo.

Como baixar e usar o e-Título

O processo para obter o documento digital é bastante simples e leva apenas alguns minutos. O primeiro passo é baixar o aplicativo “e-Título” na loja oficial do seu celular, seja a Google Play (para Android) ou a App Store (para iOS). Após instalar, siga as etapas:

Abra o aplicativo e clique em “Começar no e-Título”. Preencha seus dados pessoais: nome completo, data de nascimento, CPF e os nomes dos pais. Responda a uma série de perguntas pessoais para confirmar sua identidade. O sistema usa informações do seu cadastro na Justiça Eleitoral. Crie uma senha de seis dígitos para proteger o acesso ao seu documento digital. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.