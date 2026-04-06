Título de eleitor: prazo para regularizar termina em 6 de maio; veja como

O prazo de regularização do título de eleitor para as eleições de 2026 se encerra em 6 de maio. Eleitores com pendências ou com o documento cancelado precisam resolver a situação para garantir o direito ao voto. Todo o processo pode ser feito de forma rápida e on-line, sem sair de casa, diretamente pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A regularização serve não apenas para votar, mas também para evitar uma série de impedimentos na vida civil. Um título irregular pode bloquear a emissão de passaportes, a inscrição em concursos públicos e a matrícula em universidades públicas. Por isso, verificar a situação cadastral é o primeiro passo para ficar em dia com a Justiça Eleitoral.

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Como saber se meu título está regular?

Antes de qualquer coisa, é essencial verificar como está seu cadastro na Justiça Eleitoral. A consulta é simples e leva menos de um minuto, seguindo os seguintes passos:

Acesse o portal do TSE ou o aplicativo e-Título, disponível para Android e iOS.

Procure pela opção “consulta de situação eleitoral”.

Informe seu nome completo, data de nascimento e nome da mãe ou simplesmente o número do seu CPF.

O sistema exibirá na tela se seu título está “regular” ou se existe alguma pendência a ser resolvida.

Meu título está irregular! E agora?

Caso a consulta aponte irregularidades, o motivo mais comum é o não pagamento de multas por ausência nas urnas, no valor de R$ 3,51 por turno não justificado. A quitação desses débitos também é feita de forma totalmente digital, por meio do sistema Título Net, disponível no site do TSE. O procedimento é bastante intuitivo.

No portal do TSE, acesse o serviço de autoatendimento “título net”.

Preencha seus dados pessoais conforme solicitado pelo sistema.

A plataforma vai identificar as pendências, como as multas eleitorais. É possível gerar a guia para pagamento, que pode ser quitado via Pix, cartão de crédito ou boleto bancário.

Após a compensação do pagamento, a Justiça Eleitoral processará a baixa do débito para normalizar sua situação, liberando o eleitor para votar.

O prazo para qualquer alteração cadastral, transferência de domicílio eleitoral ou regularização se encerra em 6 de maio. Portanto, utilize os serviços digitais da Justiça Eleitoral para garantir sua participação no processo democrático.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata