Assine
overlay
Início Nacional
ELEIÇÃO

Título de eleitor: prazo para regularizar termina em 6 de maio; veja como

Prazo para regularizar o documento termina em 6 de maio; veja como consultar sua situação online e resolver pendências para poder votar

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
06/04/2026 14:49 - atualizado em 06/04/2026 15:18

compartilhe

SIGA
×
Título de eleitor: prazo para regularizar termina em 6 de maio; veja como
Saiba como consultar sua situação eleitoral e evitar impedimentos; garantindo seu direito ao voto crédito: Freepik

O prazo de regularização do título de eleitor para as eleições de 2026 se encerra em 6 de maio. Eleitores com pendências ou com o documento cancelado precisam resolver a situação para garantir o direito ao voto. Todo o processo pode ser feito de forma rápida e on-line, sem sair de casa, diretamente pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A regularização serve não apenas para votar, mas também para evitar uma série de impedimentos na vida civil. Um título irregular pode bloquear a emissão de passaportes, a inscrição em concursos públicos e a matrícula em universidades públicas. Por isso, verificar a situação cadastral é o primeiro passo para ficar em dia com a Justiça Eleitoral.

Leia Mais

Como saber se meu título está regular?

Antes de qualquer coisa, é essencial verificar como está seu cadastro na Justiça Eleitoral. A consulta é simples e leva menos de um minuto, seguindo os seguintes passos:

  • Acesse o portal do TSE ou o aplicativo e-Título, disponível para Android e iOS.

  • Procure pela opção “consulta de situação eleitoral”.

  • Informe seu nome completo, data de nascimento e nome da mãe ou simplesmente o número do seu CPF.

  • O sistema exibirá na tela se seu título está “regular” ou se existe alguma pendência a ser resolvida.

Meu título está irregular! E agora?

Caso a consulta aponte irregularidades, o motivo mais comum é o não pagamento de multas por ausência nas urnas, no valor de R$ 3,51 por turno não justificado. A quitação desses débitos também é feita de forma totalmente digital, por meio do sistema Título Net, disponível no site do TSE. O procedimento é bastante intuitivo.

  • No portal do TSE, acesse o serviço de autoatendimento “título net”.

  • Preencha seus dados pessoais conforme solicitado pelo sistema.

  • A plataforma vai identificar as pendências, como as multas eleitorais. É possível gerar a guia para pagamento, que pode ser quitado via Pix, cartão de crédito ou boleto bancário.

  • Após a compensação do pagamento, a Justiça Eleitoral processará a baixa do débito para normalizar sua situação, liberando o eleitor para votar.

O prazo para qualquer alteração cadastral, transferência de domicílio eleitoral ou regularização se encerra em 6 de maio. Portanto, utilize os serviços digitais da Justiça Eleitoral para garantir sua participação no processo democrático.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

eleicoes justica titulo-de-eleitor tse

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay