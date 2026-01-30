Passo a passo: como emitir sua certidão de quitação eleitoral online

Quem precisa comprovar que está em dia com a Justiça Eleitoral para assumir um cargo público, se inscrever em um concurso ou tirar o passaporte pode obter o documento de forma gratuita e instantânea. A certidão de quitação eleitoral é emitida pela internet, dispensando a ida a um cartório eleitoral e simplificando a vida do cidadão.

O procedimento pode ser feito tanto pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quanto pelo aplicativo e-Título, disponível para smartphones. Em ambos os casos, o sistema verifica se o eleitor votou nas últimas eleições, justificou a ausência ou pagou as multas correspondentes. Se tudo estiver regular, o documento é liberado na hora.

Como emitir pelo site do TSE

O caminho mais tradicional para conseguir a certidão é por meio do portal do TSE. O processo é simples e leva apenas alguns minutos para ser concluído. Para isso, basta seguir estes passos:

Acesse o site oficial do Tribunal Superior Eleitoral e procure a opção “Autoatendimento Eleitoral”. No quadro amarelo, selecione a opção “Certidões” e, em seguida, “Certidão de Quitação Eleitoral”. Preencha o formulário com seus dados pessoais: nome completo, data de nascimento, número do título de eleitor ou CPF, e os nomes dos pais. Após preencher os campos, marque a caixa de verificação de segurança e clique em “Emitir”.

O documento será gerado imediatamente em formato PDF, pronto para ser salvo no computador ou impresso. É importante conferir se todos os dados estão corretos antes de apresentar a certidão.

Pelo aplicativo e-Título

Uma alternativa prática é usar o aplicativo e-Título, que funciona como a versão digital do título de eleitor. Além de concentrar as informações do eleitor, o app oferece diversos serviços, incluindo a emissão da certidão de quitação. Veja como fazer:

Abra o aplicativo e-Título, disponível para Android e iOS, e faça o login.

No menu principal, acesse a opção “Mais opções”, localizada no canto inferior direito.

Toque em “Quitação eleitoral” para gerar o documento.

A certidão aparecerá na tela do seu celular, com a possibilidade de exportar o arquivo em PDF para compartilhar por e-mail, aplicativos de mensagens ou salvar no dispositivo.

Caso o sistema aponte alguma pendência, como a ausência de justificativa por não ter votado, a certidão não será emitida. Nessas situações, o próprio site do TSE informa o que precisa ser regularizado, e na maioria dos casos o pagamento da multa pode ser resolvido online.

