MG: número de motoristas embriagados na Semana Santa cresce 25%

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O número de multas para motoristas embriagados no trânsito aumentou 25% na Semana Santa deste ano, em comparação com o mesmo período de 2025. O dado foi divulgado, nesta segunda-feira (6/4), no balanço da operação da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, realizada em toda a malha rodoviária estadual no feriado prolongado.

O número de condutores multados no feriadão de 2026 passou de 535 para 669 (25,05%) no período da operação, de quinta-feira (2/4) até ontem. Doze foram presos em flagrante. Também houve aumento da quantidade de prisões por crime de trânsito, de 73 para 84 detenções (15,07%).

As apreensões são resultado das mais de 120 operações Lei Seca. Foram feitas outras cerca de 1200 ações policiais em pontos estratégicos das rodovias.

Acidentes

Os acidentes sem registro de vítimas tiveram redução de mais de 50%, caindo de 414 para 203 registros. A queda também foi observada em ocorrências com vítimas. O número baixou de 120 para 83 casos, 30,83% menos em comparação com o período de 2025. No acumulado do trimestre, a redução também ultrapassou 15%. As mortes, por sua vez, também diminuíram 18,75%.

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O trabalho de combate ao crime nas rodovias também surtiu efeito. De acordo com o balanço, mais de 150 pessoas foram presas, tanto por crimes de trânsito quanto por crimes comuns, além do aumento de 15% no número de foragidos recapturados. A corporação ainda recuperou 20 veículos furtados/roubados.